CET y Casino Victoria lideran el orden de mérito en la licitación de los casinos en Córdoba

La Lotería de Córdoba dio a conocer el orden de mérito económico resultante de la licitación para la concesión de casinos en la provincia, tras un proceso que incluyó la apertura de los sobres 1 y 2, así como una extensión en los plazos para la mejora de las ofertas. Este anuncio marca un hito importante en el proceso de licitación, aunque los oferentes aún tienen la oportunidad de presentar impugnaciones en los próximos días.

El informe de la Lotería de Córdoba detalla las propuestas de inversión de los oferentes en Alta Gracia, Río Ceballos, Cruz del Eje y los anillos turísticos de Punilla. También para los casinos de Embalse, Mina Clavero, Miramar, Almafuerte, San Francisco y Villa María.

Se puede observar una fuerte disputa entre CET y Casino Victoria. Si lo quisiéramos personalizar, entre Aldo Roggio -junto a su socio Miguel Ángel Carusso- y Daniel Angelici (ex presidente de Boca). En un tercer lugar, la familia Tabarelli que controla Boldt.

El detalle por localidad y propuesta

Alta Gracia: CET S.A. lidera con una inversión total de $3.250.000.000.

Río Ceballos: Casino de Victoria S.A. propone una fuerte inversión edilicia de $16.296.211.580, complementada con una inversión en equipamiento de $31.799.873.513 y un canon dinerario de $4.623.750. CET S.A. también presentó una propuesta con una inversión total de $1.252.300.000.

Cruz del Eje: CET S.A. se destaca con una inversión total de $418.700.000.

Anillo Turístico (Carlos Paz Costanera - Cosquín - La Falda): CET S.A. propone una inversión edilicia de $2.000.000.000.

Anillo Turístico (Embalse - Mina Clavero - Miramar - Almafuerte - San Francisco - Villa María): Boldt S.A. (San Francisco) presenta una inversión edilicia de $3.240.000.000, junto con una inversión en equipamiento de $500.000.000. CET S.A. no presentó inversión en esta área.

Anillo Federal (Carlos Paz Centro - Cruz Alta): CET S.A. propuso una inversión edilicia de $1.900.000.000. Casino de Victoria S.A. ofreció una inversión edilicia de $538.175.000, una inversión en equipamiento de $21.049.473.828 y un canon dinerario de $2.311.875, específicamente para la sala de Carlos Paz Centro.

Anillo Federal (Corral de Bustos, Gral. Roca, Laboulaye, Morteros y Río Cuarto): Boldt S.A. (C. de Bustos) propone una inversión edilicia de 1.296.000.000,00 ARS y una inversión en equipamiento de 329.000.000,00 ARS. CET S.A. presenta una inversión edilicia de 100.000.000 ARS.

Inversiones Totales en dólares

Además de las inversiones en pesos, se han revelado datos importantes sobre las inversiones totales en dólares estadounidenses:

Inversión total en el sistema de entretenimiento: Casino de Victoria S.A. (2 salas) lidera con una inversión edilicia de U$S 16.383.831 e inversión en equipamiento de U$S 51.434.888. CET S.A. (todas las salas) propone una inversión edilicia de U$S 4.789.294.

Inversión total en Alta Gracia/Cruz del Eje/Río Ceballos: Casino de Victoria S.A. encabeza con una inversión edilicia de U$S 15.860.060 e inversión en equipamiento de U$S30.948.782. CET S.A. presenta una inversión edilicia de U$S 4.789.294.

Inversión total en Anillo Troncal: Boldt S.A. se destaca con una inversión edilicia de U$S 4.414.599 e inversión en equipamiento de U$S 806.813. CET S.A. no presenta inversión edilicia en esta área.

Próximos Pasos

Con la publicación de este orden de mérito, se abre un período crucial en el que los oferentes podrán presentar las impugnaciones que consideren necesarias. Estas impugnaciones podrían alterar el orden de mérito actual y, por ende, influir en la adjudicación final de las concesiones de los casinos en la provincia. La Lotería de Córdoba deberá evaluar cuidadosamente cada impugnación antes de tomar una decisión definitiva.