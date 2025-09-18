Ciudad de Córdoba: vecinos de Barrio Maipú denuncian que un club se apropió de su plaza y su centro vecinal

Una disputa por el uso de espacios públicos y un centro vecinal sacude al barrio Maipú de Córdoba. Los vecinos aseguran que la actual directiva del Club Maipú se apropió de instalaciones que originalmente pertenecían al Centro Vecinal y de una parte de la plaza del barrio, privatizando áreas que hasta ahora eran de uso comunitario.

Diputada radical por Córdoba defendió la universidad pública y advirtió: “Milei pide listas sin debate”

El Club Maipú, fundado en 1957, se construyó debido a las donaciones de los propios vecinos. Sin embargo, en 2019, señalan los residentes, el club cambió su estatuto, modificó su denominación y dejó de priorizar la atención a la comunidad, pasando a un control que, según los denunciantes, está en manos de personas ajenas al barrio. "Es gente que no tiene interés en el barrio ni en los vecinos; lo único que les importa es el Club", señaló Martín Rametta, presidente del Centro Vecinal.

Los vecinos denuncian que se hicieron nuevas construcciones, como un playón que se extiende sobre terreno de la plaza, y que existe la intención de cerrar el espacio con un tinglado exclusivo para el club. "Hoy no podemos disfrutar ni de la pileta, ni del quincho… nada", relató una vecina, reflejando el descontento generalizado.

Ciencia, gastronomía y poesía: las claves de la nueva edición de la Feria del Libro en Córdoba

La administración del club, liderada por Martín Pilotti desde 2019, enfrenta además acusaciones de irregularidades financieras: los pagos de socios se depositarían en cuentas a nombre del Centro Vecinal, pese a que la figura legal ya no existe, y no se habrían presentado los últimos cuatro balances ante la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ).

Ante la falta de diálogo, los vecinos realizaron múltiples reclamos ante la Municipalidad, el CPC y la Dirección de Espacios Verdes, y anunciaron la creación de un nuevo centro vecinal a partir de 2025. "El Centro Vecinal murió en 2019", resumió Rametta, dando cuenta de la fractura que atraviesa esta comunidad histórica.