Comerciantes de Córdoba advierten: "Nos acostumbramos a pagar impuestos baratos, pero en este caso hubo subas injustificadas"

La Cámara de Comercio de Córdoba expresó su preocupación por el impacto de los aumentos en el impuesto inmobiliario provincial, advirtiendo que algunos casos han sufrido incrementos "exponenciales e injustificados". Según su titular, José Viale, si bien los valores fiscales de los inmuebles llevaban años sin actualización, la forma en que se aplicaron los ajustes ha generado un "estrépito" en el sector.

"Nos acostumbramos a pagar impuestos baratos, pero en este caso hubo subas injustificadas", señaló Viale. Explicó que, aunque el incremento del tributo estaba previsto con un tope del 172,51% según el índice RIPTE, ciertas propiedades fueron excluidas de ese límite, permitiendo que los aumentos se dispararan sin control. "No me parece una práctica saludable ni jurídicamente lógica que la decisión quede en manos de un funcionario y no sea clara la ley", cuestionó.

"Impuestazo" o "Tasazo", parece que no hay otra salida para mantener obras y servicios locales en la economía de Milei

Desde la entidad mercantil indicaron que la medida afecta principalmente a inmuebles con valuaciones bajas en comparación con su valor real de mercado, como propiedades en countries y emprendimientos turísticos. "Hemos visto casos de pequeñas cabañas que quedaron fuera del tope, con impuestos que les quitan prácticamente toda la ganancia de la temporada", agregó Viale.

Prórroga para estudiar los casos "excepcionales"

En respuesta a los reclamos, el gobierno provincial prorrogó el plazo de pago de la cuota única y habilitó una mesa de diálogo para analizar casos puntuales. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio insisten en que la solución debe ser más amplia y equitativa. "Los comerciantes tienen presupuestos anuales que contemplan costos fijos. Si los impuestos se modifican abruptamente, se genera un problema grave", sostuvo Viale.

Inflación en 2025: el año comenzó con subas en alimentos y se ubicó en 2,5% en enero, según Almaceneros

Si bien descartó que la suba impositiva pueda provocar el cierre masivo de comercios, advirtió que la presión fiscal sigue siendo un desafío para el sector. "Nuestra función como Cámara es gestionar, no tenemos poder de decisión, pero seguiremos insistiendo en que los ajustes sean racionales y sostenibles para todos", concluyó Viale.