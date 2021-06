Comerciantes de shoppings y galerías, en pie de guerra por nuevo confinamiento

La decisión del gobierno de Córdoba de fijar una nueva fase de confinamiento para la provincia, en medio de la escalada de casos y del alto nivel de ocupación de camas, generó diversas reacciones, según el grado de impacto generado en los distintos sectores. En líneas generales, la mayoría de los sectores productivos, comerciales, de servicios y profesionales no verán afectado el grueso de sus actividades.

Como se sabe, la circulación se permitirá hasta las 20, con lo que se espera un impacto en el nivel de consumo, aunque no con la incidencia de un cierre más estricto. El comercio –esencial y no esencial- podrá trabajar hasta las 19, las industrias también están habilitadas –las esenciales en todos los turnos que necesiten- y la obra privada también podrá funcionar.

No obstante, sí habrá un impacto para el cinturón gastronómico y de bares, que podrán funcionar hasta las 19. Se trata de un sector que en reiteradas oportunidades manifestó que cerca del 40% de la facturación se concentra en el turno noche. Tampoco podrán funcionar salones de eventos, teatros, cines, gimnasios y natatorios.

Y los centros comerciales, bajo la modalidad de paseos comerciales, galerías y shopping deberán permanecer cerrados, trasladando igual situación a los cientos de locatarios que los ocupan. Desde este espacio del sector mercantil es donde surgieron las mayores críticas y las fuertes resistencias a la decisión del gobierno provincial.

La tensión pasó de los inquilinos a los locatarios, que rápidamente tomaron la posta del enojo de los comerciantes y salieron a repudiar la medida en los medios. Antonio Heinz, director del Nuevocentro Shopping no dudó en tildar la medida de “discriminatoria hacia los shoppings” y reclamó que se vuelva a analizar la situación, amparándose en los estrictos controles que los centros comerciales vienen sosteniendo desde mediados del año pasado, cuando se les aprobaron los protocolos de circulación y sanidad bajo los que funcionaban hasta el viernes.

Susana Villada, al frente de la gestión del Villa Allende Shopping, en esa localidad del Gran Córdoba recogió los dichos de Heinz. La ejecutiva le marcó a PERFIL CORDOBA que “nos sentimos completamente discriminados. No queremos ayudas del gobierno, ni subsidios, ni créditos ni nada, queremos trabajar. Acá hay mucha gente involucrada, cientos de comerciantes que dependen del shopping, empresas de seguridad, de logística, de limpieza, toda una comunidad que queda sin poder trabajar. Nos sentimos destratados y no tenidos en cuenta con este tipo de medidas”.

“Qué nos digan cuál es el mayor grado de peligrosidad que tiene un shopping en relación a cualquier comercio. La circulación de personas no se reduce cerrando un shopping, hay que autorizar las actividades y que se controlen los protocolos. Todos queremos trabajar y que el virus termine. Para eso se generó el COE en su momento, ahora una secretaria de Epidemiologia, que nos revisen los protocolos y que nos controlen. Da la sensación de que a los shoppings no se los protege porque sostienen que somos una gran superficie y podemos soportar, pero eso no es así, es una visión muy corta”.

Negociación abierta. Desde las 15 y hasta las 17 del viernes, directivos del Patio Olmos, el Córdoba Shopping, el Nuevocentro, el VAS y el Paseo Rivera se reunieron con el secretario de Comercio de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Inglese y parte de su equipo para plantear el impacto que les generaba la nueva fase que arranca mañana. “Nos escucharon, pero no hubo ninguna medida concreta, sólo el compromiso de generar una mesa de trabajo, de diálogo para seguir el tema. Vamos a ver si el lunes –por mañana- o martes tenemos alguna novedad. La realidad es que esto es insostenible, queremos hacer las cosas bien, queremos que nos entiendan, todos sabemos dónde están los contagios, los controles que no se cumplen y lo que pasa es que el comercio individual les resulta incontrolable y cerrar los shoppings es lo más fácil, pero no es justo. Trabajamos en la generación de protocolos y se cumplieron, no tenemos casos dentro de los centros comerciales”, remarcó.

“Si me tengo que encadenar me encadeno”. En la misma línea que los locales que funcionan dentro de los shoppings quedaron cientos de comerciantes y emprendedores que funcionan en las galerías comerciales. Desde mañana, no podrán abrir sus puertas, una situación que empezó a generar estrategias de reacción entre esos comerciantes. Desde el mismo viernes y durante el fin de semana comenzaron las comunicaciones entre inquilinos de comercios de galerías para ponerse de acuerdo en cómo encarar la próxima semana. Y las opciones van desde la apertura de locales o el traslado de sus comercios a las veredas de las galerías. “Yo tengo dos locales de accesorios y repuestos de celulares en la Galería Espacial. El administrador ya nos dijo que no iba a abrir la galería. Si al final nos deja abrir yo voy a abrir mi negocio, y si no ya veremos. Si no nos dejan atender en la galería vamos a llevar los mostradores a la vereda. Y si no puedo pasar me voy a encadenar a la Casa de gobierno. Esto no se aguanta más. Tenemos miedo al virus y a la pandemia, pero también a la pandemia del hambre. Ya me llegaron intimaciones de Afip, de la tarjeta, de los bancos y no se puede hacer nada si no abrimos. Nos cerraron 9 días y ahora 14 más. Ninguno de los comerciantes podemos sostenernos más así”, señaló Ernesto de la Vega. El comerciante recordó que sólo en la Galerías Espacial funcionan más de 50 comercios.