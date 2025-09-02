Con ojos puestos en China: Autocity trae a BYD a Córdoba

Autocity, con más de dos décadas de trayectoria en el mercado automotor, suma un nuevo capítulo a su historia al acompañar la llegada de BYD a Córdoba. La marca china, reconocida globalmente como líder en electromovilidad, eligió a Argentina para iniciar su primera preventa oficial en la región, con tres modelos que condensan diseño, tecnología y sustentabilidad.

Los protagonistas de este lanzamiento son:

BYD Dolphin Mini : hatchback 100% eléctrico, de diseño juvenil y deportivo, premiado como World Urban Car en los World Car Awards 2025.

BYD Yuan Pro : SUV eléctrico con gran espacio interior, pensado para la vida urbana con cabina inteligente.

BYD Song Pro DM-i: SUV híbrido enchufable que combina autonomía extendida y eficiencia gracias al sistema DM-i Super Hybrid.

“Para Autocity, es una enorme satisfacción representar a BYD en Córdoba. Queremos acercar a la comunidad productos innovadores que estén en sintonía con las tendencias globales, y BYD es hoy la marca número uno en vehículos de nueva energía a nivel mundial”, destacaron desde la compañía.

Autocity acelera a fondo: crecimiento del 70% en ventas consolidan el boom automotor

Las reservas ya se encuentran disponibles desde el 27 de agosto en la web oficial de BYD, con un valor inicial de USD 500 o su equivalente en pesos argentinos. Esta propuesta acerca a los cordobeses no solo la posibilidad de acceder a vehículos de vanguardia, sino también de formar parte activa de la transición hacia una movilidad más sustentable.

Con este movimiento estratégico, Córdoba se suma a la ola global de electrificación liderada por BYD, mientras Autocity refuerza su posicionamiento como un actor clave en la innovación automotriz. La mirada está puesta en el futuro: más opciones, más tecnología y un nuevo camino hacia la movilidad de nueva energía.