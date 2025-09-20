Con respaldo del Cordobesismo, asambleístas desencantados y agrupaciones opositoras se unen para enfrentar a Fassi en las urnas

Román Federico Huespe tiene 52 años y una Maestría en Administración de Empresas, es asesor legislativo y lleva el número 10 en la lista de asambleístas de Talleres.

Del órgano de representantes de los socios del club de barrio Jardín —entramado de 130 miembros, donde abundan familiares, amigos y allegados de directivos, y sorprende la presencia de nombres ligados a la pre-quiebra albiazul—, fue uno de los pocos que no levantó la mano para aprobar la ‘modernización’ del estatuto que, en el cónclave del pasado 27 de julio, habilitó la re-re-reelección de Andrés Fassi para el cargo de presidente.

“A lo mejor Fassi se ganó el crédito para extender su mandato, ¿pero qué pasa si el día de mañana el club queda en manos de un irresponsable, con esta posibilidad de permanecer por 20 años en forma ininterrumpida?”, objetó Huespe en la previa de la última reunión de afiliados de la ‘T’.

Además de la cuestión de fondo, el asambleísta criticó el procedimiento que impulsó el retoque estatutario: “Somos un poder legislativo que no participó en la confección del proyecto, y al que se le comunicó de esta situación 48 horas antes de la asamblea, a través de un PowerPoint”.

SEGUNDO INTENTO. Huespe fue incluido como candidato a revisor de cuentas en la lista que postulaba a Rodrigo Escribano en las elecciones de 2014 y que terminó uniendo fuerzas en las urnas con Andrés Fassi. /// INSTAGRAM ROMÁN HUESPE

“Muchos de los socios que integramos la asamblea no tenemos un ida y vuelta con Andrés, y lamentablemente tampoco recibimos una información clara acerca de las operaciones que realiza el club. No sabemos en cuánto dinero vendieron a (Juan) Portillo y (Matías) Galarza Fonda a River, y tampoco qué jugadores están y qué jugadores no están”, añadió aquella vez.

Huespe, quien fue director de Deportes de la Municipalidad de Córdoba en la intendencia de Martín Llaryora, evitó cualquier contacto formal con los medios de comunicación en los últimos días. El compromiso de un prudente silencio es parte del acuerdo que bendijo su candidatura al Sillón de Tomás Lawson, que será proclamada esta semana en conferencia de prensa.

La alianza entre asambleístas desencantados y agrupaciones no oficialistas, que por estas horas define el ordenamiento de los nombres que se postularán para los otros cargos más expectantes, se lanzará al ruedo electoral con el nombre ‘Talleres somos todos’.

Modelo para rearmar

Luego de que Andrés Fassi anunciara la fecha de los comicios para el domingo 19 de octubre, en coincidencia con la disputa del partido Talleres-River de la 13° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la asociación civil ‘Más Talleres’, uno de los colectivos de hinchas más activos de los últimos tiempos, confirmó su vocación de ir a las urnas.

“Nuestro compromiso con Talleres y la historia albiazul nos convocan a presentar una opción para conducir al club, con una gestión que le dé protagonismo al socio y al hincha, con sentido de pertenencia, competitividad deportiva y raíz cordobesa”, expresó el comunicado de la agrupación que lidera el abogado Daniel Quinteros.

'Más Talleres', la agrupación que lidera el abogado Daniel Quinteros, fue uno de los armadores de la alianza opositora que esta semana será presentada bajo la denominación 'Talleres somos todos'.

“Estamos preparados para jugar este partido”, añadió el escrito, que calificó de “modelo agotado” al gobierno de los últimos 11 años. “Talleres no es una empresa familiar, es un club de 112 años que se debe a sus socios y socias”, se enfatizó.

ALIADO ESTRATÉGICO. El abogado Daniel Quinteros, referente de ‘Más Talleres’, decidió buscar aliados para enfrentar a Andrés Fassi en las urnas. /// CEDOC PERFIL

A contramano de las especulaciones políticas, y del deseo de la mayoría de los integrantes de ‘Más Talleres’, Quinteros resignó, más temprano que tarde, su aspiración presidencial en las negociaciones que entabló con sus nuevos aliados. “Hace falta sumar fuerzas para armar una alternativa fuerte. A ninguna agrupación le alcanza para ir sola, o le costaría mucho llegar. Además, Huespe no está solo; se abre con un grupo”, justificaron desde el entorno del letrado.

'Talleres somos todos' será el tercero en discordia en las elecciones que, tal como sucedió en 2014, enfrentará en las urnas al Movimiento 'Talleres es de su gente' y al oficialismo que lidera el actual presidente Andrés Fassi.

La confluencia con el asambleísta número 10, hombre cercano a ‘Los Notables’ y al vicepresidente 3° Rodrigo Escribano, fue tachada como ‘Un fassismo sin los Fassi’ por terceros en discordia.

Osvaldo Tahan, quien fue directivo en el período 2014-2017 (al igual que Huespe, integraba la lista que Escribano terminó bajando para unirse a Fassi y competir juntos contra la postulación de Gustavo Lawson), es el nombre que suena con más fuerza para la candidatura a vicepresidente 1°, aunque disputa con Quinteros el segundo lugar en la sábana opositora.

El Cuarto Mosquetero

Al igual que ‘Talleres es de su gente’, el movimiento que enfrentó al tándem Fassi-Escribano en el retorno a la democracia albiazul y que también presentará batalla en los comicios de octubre, el nuevo núcleo opositor hace hincapié en la necesidad de un cambio de modelo deportivo. Con ese objetivo, el tridente Huespe-Quinteros-Tahan avanza en las conversaciones para tratar de sumar a Luis Roberto Oste o Julián Maidana, dos reconocidos ex futbolistas de la institución, como referentes de un proyecto de formación, promoción y consolidación de jugadores juveniles.

Aunque sin ‘chapa’ de ídolo, otro jugador al que le ofrecieron entrar a la cancha es Miguel Siciliano, legislador provincial del Cordobesismo cuyos posteos son replicados sistemáticamente por Huespe en las redes sociales.

¿De qué jugará Miguel Siciliano? “Iba a estar en la lista, pero lo bajaron porque lo ‘bardearon’ en las redes, y sólo apoyará”, apuntó un conocedor de la vida política albiazul.

Actual número 3 de la lista de candidatos a diputados nacionales por ‘Provincias Unidas’, Siciliano tuvo un acercamiento a Fassi un año atrás, cuando estalló el conflicto entre Talleres y la AFA, que tuvo un reciente capítulo con el pedido de disculpas, en modo ‘cadena nacional’, del titular albiazul a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el mandamás del fútbol argentino.

LA POLÍTICA TAMBIÉN JUEGA. El legislador provincial Miguel Siciliano, quien un año atrás se mostró con Fassi, mantiene una estrecha relación con Huespe. /// CEDOC PERFIL

En aquel momento, el funcionario presentó en la Unicameral una declaración de apoyo a las instituciones del fútbol cordobés, que fue aprobada en forma unánime por sus pares y le valió la crítica de la Liga Cordobesa, enfrentada a Fassi y alineada a Tapia: “El señor Siciliano no cuenta con representatividad alguna para hablar de nuestro fútbol”.

Acorde a los nuevos vientos políticos, los que empezaron a soplar desde las últimas elecciones legislativas bonaerenses, el único presidente de un club de la Liga Profesional que se mostró con Javier Milei en la Casa Rosada parece haber perdido un aliado en El Panal.

