Conmoción en Córdoba por la muerte de un policía durante una persecución

La Policía de Córdoba se encuentra de luto por la muerte del cabo primero Nicolás Mauricio Dubut, de 30 años, quien falleció en acto de servicio durante una persecución iniciada tras un robo ocurrido en barrio Nueva Córdoba. El efectivo sufrió un choque mientras participaba del seguimiento de los sospechosos y murió horas después.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó detalles del hecho y confirmó que el efectivo será despedido este lunes en Cruz del Eje, su ciudad de origen. "Una situación muy dolorosa para todos", expresó.

Dubut, integrante del Departamento Motocicletas, participaba de un operativo luego del partido de la Selección argentina cuando una moto que ya había sido individualizada cometió un arrebato. A partir de allí, los efectivos comenzaron la búsqueda y persecución de los sospechosos. "Luego del partido, una moto que ya tenían individualizada había cometido un hecho de arrebato. Comenzaron en su búsqueda, en su persecución", explicó Quinteros.

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Al llegar a la esquina de Fuencarral y Paso de los Andes, en barrio Bella Vista, la motocicleta del cabo primero chocó contra un vehículo. "Sus compañeros inmediatamente lo asisten, lo llevan a la Clínica Vélez Sarsfield y se constata su deceso, su muerte", relató el ministro.

Quinteros contó que Dubut pertenecía a una familia vinculada a la fuerza. "Su hermana es policía, sus primos son policías. Una situación muy dolorosa para todos", señaló. Tras la muerte del efectivo, el Gobierno provincial dispuso que la bandera permanezca a media asta en señal de duelo.

El ministro confirmó también que, por haber fallecido en acto de servicio, Dubut será ascendido de manera póstuma a la jerarquía de sargento. "Son detalles administrativos que nada devuelven la vida ni van a paliar tampoco el dolor que tiene no solamente la familia del policía, sino todos quienes nos sentimos parte de la familia policial", sostuvo. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del choque.