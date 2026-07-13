"Nos estamos anticipando al problema": por qué Villa del Rosario decidió regular los monopatines eléctricos antes de un accidente

Villa del Rosario se convirtió en una de las primeras ciudades de Córdoba en regular la circulación de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. La medida busca ordenar el crecimiento de este tipo de transporte y reducir el riesgo de accidentes en una ciudad que, según el municipio, recibe diariamente a miles de personas de localidades vecinas.

El intendente Diego Carballo explicó en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) que la decisión surgió a partir del aumento en el uso de estos vehículos y de un pedido que también realizaban vecinos de la ciudad. "Villa del Rosario viene siendo una ciudad que está en permanente crecimiento. Recibimos muchísimos vecinos de otras localidades por servicios, educación, salud, empleo y nocturnidad. A eso se suma la tecnología, que transforma los hábitos cotidianos y aparecen nuevas formas de movilidad", sostuvo.

Qué exige la nueva normativa

La ordenanza establece una serie de requisitos obligatorios para quienes circulen con monopatines y vehículos similares. Entre ellos, fija que los conductores deberán:

- Ser mayores de 16 años.

- Utilizar casco homologado.

- Contar con un seguro de responsabilidad civil.

- Llevar el DNI.

- Circular con frenos en correcto funcionamiento.

- Tener luz blanca delantera y luz roja trasera.

- No transportar pasajeros ni animales.

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Carballo remarcó que el objetivo principal es prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes utilizan estos medios de transporte.

"No es simplemente que una persona, sin importar la edad, se suba a un medio de transporte. Si no tiene medidas de seguridad puede generar situaciones de riesgo. Lo que estamos cuidando es la vida de las personas", afirmó.

Una ciudad con calles angostas y más tránsito

El jefe comunal explicó que las características urbanas de Villa del Rosario también influyeron en la decisión. "Es una ciudad de más de 230 años, con 24 mil habitantes, calles angostas y veredas reducidas. Eso genera un riesgo aún mayor si estos vehículos circulan sin las condiciones de seguridad correspondientes", indicó.

Además, señaló que el municipio decidió avanzar antes de que ocurra un hecho grave. "Nos estamos anticipando al problema. No queremos esperar a que haya un accidente y lamentar la pérdida de una persona", expresó.

El municipio confirmó que la normativa será controlada por los agentes de tránsito y la Guardia Local, con un procedimiento similar al que se aplica para los vehículos automotores.

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En caso de detectar infracciones, el monopatín podrá ser retenido hasta que su propietario acredite que cumple con todos los requisitos exigidos. "Será el mismo procedimiento que para un vehículo. Si una persona circula en un monopatín y no cumple con la reglamentación, la unidad será retenida hasta tanto pueda demostrar que tiene los elementos de seguridad correspondientes", explicó Carballo.

Si bien el municipio no cuenta con un registro sobre la cantidad de monopatines que circulan en la ciudad, el intendente aseguró que el crecimiento de su uso fue uno de los factores que aceleró la sanción de la norma.

"Vemos gran cantidad de movimiento con monopatines. Nos preocupaba especialmente observar a muchos niños circulando entre los vehículos como si fuera algo normal", concluyó.