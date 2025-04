Copa anunció que desde septiembre volará desde Tucumán a Panamá y reanudará los vuelos desde Salta

La aerolínea panameña Copa Arilines anunció hoy que, desde septiembre 2025, iniciará una nueva ruta desde Tucumán a la ciudad de Panamá, a la vez que reanudará sus vuelos directos desde Salta. De esta manera, Copa pasará a tener seis destinos de Argentina con conexión directa al aeropuerto de Tocumen: Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta, convirtiéndose en la aerolínea extranjera con mayor cantidad de rutas desde y hacia el exterior.

Tucumán

Desde el 24 de septiembre de 2025, Copa operará esta nueva ruta con tres vuelos semanales, los lunes, miércoles y sábados. El vuelo original partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 16:35 pm (hora local), y llegará al Aeropuerto Internacional teniente Benjamín Matienzo en Tucumán a las 00:34 am (hora local). El vuelo de regreso saldrá de Tucumán los martes, jueves y domingos a la 1:50 am (hora local), aterrizando en Panamá a las 5:35 am (hora local).

Salta

A partir del 23 de septiembre de 2025, Copa retomará sus vuelos a Salta, con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. El vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 16:40 pm (hora local), para arribar al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes en Salta a las 00:24 am (hora local). El vuelo de regreso saldrá de Salta los lunes, miércoles y viernes a las 2:01 am (hora local), aterrizando en Panamá a las 5:30 am (hora local).

El presidente Ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, aseguró: “Seguimos firmes con nuestro propósito de acortar distancias y facilitar conexiones, permitiendo que Panamá continue siendo el puente que une a miles de personas en todo el continente, al tiempo que contribuimos con el desarrollo económico de las comunidades en donde operamos. La ampliación de la red de destinos en Argentina no solo promueve el intercambio cultural de la región, sino también fortalece el turismo y los negocios entre nuestros países”.

Con la incorporación de estas rutas, Copa Airlines amplía su red a 88 destinos en 32 países de Centro, Sur, Norte América y el Caribe.

Los pasajeros interesados en viajar desde o hacia Tucumán y Salta pueden hacer sus reservas a través de www.copa.com, oficinas de venta, el centro de atención de llamadas o su agencia de viajes preferida.