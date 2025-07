Cordoba: 8 de cada 10 conductores de Uber quedarían afuera del sistema

Uber expresó su “profunda preocupación” por la propuesta de regulación que avanza en Córdoba para limitar la cantidad de vehículos habilitados a operar mediante aplicaciones. Juan Labaqui, líder de comunicaciones de la compañía para el Cono Sur, advirtió que el cupo planteado por el municipio podría dejar afuera al 80% de los conductores actuales y generar un aumento de tarifas para los usuarios.

Uber

Labaqui explicó que la mayoría de los conductores cordobeses usa la app de forma parcial: el 77% maneja menos de 20 horas semanales y muchos lo hacen como fuente complementaria de ingresos. “Cuatro de cada cinco quedarían excluidos”, afirmó. Según los datos de Uber, en el primer trimestre de 2025 hubo 20.000 conductores activos por mes y más de 400.000 usuarios que hicieron al menos un viaje.

Cupo

Entre los efectos que podría generar el cupo, Uber anticipa una menor oferta de autos, con mayor tiempo de espera, menor disponibilidad en zonas alejadas y suba de precios por la tarifa dinámica. Además, quienes sigan en la plataforma tendrán que trabajar más horas para mantener sus ingresos.

El representante de Uber también criticó que las empresas de movilidad no hayan sido convocadas a participar del debate legislativo en el Concejo Deliberante. “Queremos diálogo abierto, transparente y con datos. No nos oponemos a regular, pero creemos que una mejor regulación es posible”, expresó. Remarcó que en otras ciudades donde se regula el servicio no se aplican límites tan restrictivos.

Labaqui sostuvo que Uber está al día con sus obligaciones impositivas, y destacó que desde 2023 ha pagado más de \$1.300 millones en concepto de ingresos brutos en Córdoba. Además, subrayó que la empresa ya cuenta con herramientas de seguridad y trabaja de forma conjunta con autoridades policiales y judiciales.

Como parte de su estrategia para revertir la iniciativa, Uber impulsará una encuesta de opinión entre cordobeses, presentará estudios de impacto económico y difundirá testimonios de usuarios y choferes. “Todavía hay tiempo para evitar que esta regulación perjudique a miles de personas”, concluyó.