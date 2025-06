El dueño de la empresa Brasca Demoliciones, Arturo Brasca, dio precisiones este martes sobre las tareas de demolición controlada que se realizarán en el edificio de barrio Güemes de la ciudad de Córdoba luego de un derrumbe en la mampostería que provocó la muerte de Ramiro Alaniz Cortés el pasado 17 de mayo.

Demolición controlada

"Es una demolición en altura. Se van a tomar todas las medidas de seguridad. Es un trabajo muy manual, muy metódico, paso a paso, ladrillo por ladrillo", explicó.

"Ayer se hizo una prueba de subir. Subió el arquitecto Mirgone (Diego) que es el encargado técnico de la obra, personal de Defensa Civil, el ingeniero en seguridad. Hicimos un primer arrime, se ve que la pared está agrietada", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"No hemos visto sujeciones en la pared"

"No hemos visto sujeciones en la pared. Eso va a traer un riesgo que no sabemos, que algún tramito, un pedacito se puede caer. No descartamos que no caiga controlado porque no lo podemos evitar", precisó Brasca.

Además detalló que se sube con una grúa de 95 toneladas de capacidad, que "eleva la altura con un brazo hidráulico". "Eso tiene una barquilla, una guindola que es un equipo aprobado, certificado por su seguridad que va tomado a esta pluma con unas cadenas y a la vez trae una faja de seguridad, donde cada persona se toma a una faja, aparte de estar tomado a la guindola o barquilla. Trabajamos en común con la gente de Grúas Martín", añadió.

Brasca indicó que trabajan de dos a tres operarios porque uno debe estar en contacto "permanente" con el operador de la grúa "indicándole los movimientos que necesita de la barquilla, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo" y que las tareas se hacen "con herramientas manuales, con equipos y martillos chicos".

Cómo sigue

"Ayer fue un día de limpieza, puesto a punto de equipos y prueba. Hoy es un día de cerramiento. Podemos hacer un vallado de protección para que si cae algún pedazo este protegida la zona", prosiguió Brasca.

También confirmó que la demolición comienza "de arriba hacia abajo" y que "el primer tramo que es el quedó colgado" es "el más difícil".

Al ser consultado sobre la duración de las tareas, respondió que podrían extenderse entre unos "10 y 15 días". "Todo depende del viento, ya que en días de mucho viento no se puede trabajar porque arriba el viento es mucho más que abajo, hace un efecto embudo entre los edificios. Días de lluvia tampoco se va a trabajar", aseguró.

Brasca confirmó que su empresa fue contratada por el consorcio de propietarios del edificio y no por el municipio. Por último, si bien no informó el costo del trabajo, descartó que sea de 300 millones de pesos como trascendió.