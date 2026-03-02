El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.420 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.370.

- Venta: $1.420.

Dólar Blue

- Compra: $1.409.

- Venta: $1.440.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.421,71 para la compra, y $1.422,11 para la venta.

Este lunes 2 de marzo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.370.

- Venta: $1.430.

BBVA

- Compra: $1.375.

- Venta: $1.425.

ICBC

- Compra: $1.385.

- Venta: $1.445.

Banco Supervielle