El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.445 pesos y cotiza a 1.395 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.445.

Dólar Blue

- Compra: $1.394.

- Venta: $1.425.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.441,85 para la compra, y $1.445,41 para la venta.

Este viernes 12 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.460.

BBVA

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.445.

ICBC

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.457.

Banco Galicia

- Compra: $1.390.

- Venta: $1.440.

Banco Santander

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.445.

Banco Credicoop

- Compra: $1.390.

- Venta: $1.440.

Banco Macro

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.455.

Banco Supervielle