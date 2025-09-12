Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.445 pesos y cotiza a 1.395 pesos para la compra.

04-06-2024 cotización dólar city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este viernes 12 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.445 pesos y cotiza a 1.395 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.445.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.394.
  • - Venta: $1.425.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.441,85 para la compra, y $1.445,41 para la venta.

Este viernes 12 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.460.

BBVA

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.445.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.457.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.440.

Banco Santander

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.445.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.440.

Banco Macro

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.455.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.403.
  • - Venta: $1.453.
También te puede interesar
En esta Nota