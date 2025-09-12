El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.445 pesos y cotiza a 1.395 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.445.
Dólar Blue
- - Compra: $1.394.
- - Venta: $1.425.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.441,85 para la compra, y $1.445,41 para la venta.
Este viernes 12 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.460.
BBVA
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.445.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.457.
Banco Galicia
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.440.
Banco Santander
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.445.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.440.
Banco Macro
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.455.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.403.
- - Venta: $1.453.