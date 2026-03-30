El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 30 de marzo

Este lunes 30 de marzo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.355 pesos y cotiza a 1.405 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.405.
Dólar Blue
- - Compra: $1.399
- - Venta: $1.430.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.425,99 para la compra, y $1.427,22 para la venta.
Este lunes 30 de marzo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.410.
BBVA
- - Compra: $1.360.
- - Venta: $1.410.
ICBC
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.359.
- - Venta: $1.499.