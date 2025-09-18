Córdoba: el costo de construcción subió 1,8% en agosto y el m² llegó a $759.881

El costo de construir en Córdoba volvió a subir en agosto de 2025. Como lo detalla el Índice del Costo de la Construcción (ICC-Cba), el Nivel General aumentó 1,8% respecto de julio (1,35%), mientras que la variación interanual fue del 25,9%.

El valor del metro cuadrado de la vivienda social tipo se ubicó en $759.881,71, frente a los $746.398,2 del mes anterior. Este cálculo toma como referencia una casa de 50,25 m², con cocina-comedor, dos dormitorios, baño, pisos de cerámica y techo de losa.

Por capítulos, el informe detalla que:

- Materiales registraron una suba mensual del 1,85%, con una participación del 51,58% sobre el valor final, lo que equivale a $391.975,75.

- Mano de obra avanzó 1,66%, representando el 43,52% del total, es decir $330.724,01.

- Varios, que incluye honorarios de proyecto y dirección técnica, aportes profesionales, aranceles de conexión a servicios (EPEC y Aguas Cordobesas) y consumo de energía y agua durante la obra, tuvo la mayor variación: 2,68%. Este capítulo representa el 4,89% del valor del metro cuadrado, con $37.181,95.

Se exceptúan los siguientes costos: el valor del terreno; de infraestructura -demarcación de calles-; gasto de flete por insumos y otros gastos relativos al contexto en el cual se levanta la vivienda.

El ICC-Cba contempla el costo final de construir en la ciudad de Córdoba, con precios que incluyen IVA, dirección técnica y servicios. De este modo, el indicador refleja exclusivamente el costo de construir una vivienda social tipo en la ciudad de Córdoba, permitiendo seguir la evolución real de materiales, mano de obra y otros rubros que impactan en el sector.