Córdoba en off: ánimos caldeados entre radicales por la “asesora fantasma”

Los legisladores radicales del interior están muy molestos, algunos al extremo, por las derivaciones del caso de la “asesora fantasma” que derivó en la causa Kraisman. Voces boina blanca insisten en señalar que el accionar del PJ “los metió a todos en la misma bolsa”. “Somos nosotros los que volvemos a territorio y tenemos que poner la cara”, se quejaron dos parlamentarios radicales al haber recibido el reclamo de sus vecinos.

Hay legisladores que hacen 400 kilómetros para venir a la capital todas las semanas. “Yo vengo en bondi”, dijo uno al echar por tierra de la idea que muchos se hacen de los políticos, aunque hay algunos “muy solventes” económicamente hablando.

Otro de los interlocutores advirtió “nos pegan a nosotros” cuando tenemos la cantidad de asesores que nos corresponden. Pero, en esa línea, hizo foco en un dato que es compartido por sus pares opositores. “Nosotros tenemos contratos nivel 5 y 7, los más bajos (con un monto promedio de $ 700 mil), mientras el peronismo tiene los más altos”, remarcó.

La “asesora fantasma”, el listado de contratados que llegó tarde, los sueldos que se pagan con fondos públicos… todo se mezcló en un coctel explosivo. Un parlamentario radical señaló que en su pueblo recibió reclamos de que cobran $ 9 millones. Al respecto, comentó que tuvo que aclararles a sus vecinos que los que perciben esa dieta son los senadores nacionales.

Rechazo a maniobra libertaria

En el bloque Encuentro Federal de la cámara baja que lo integran los cinco diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora y Juan Schiaretti, más el amarillo Oscar Agost Carreño, no ocultan su bronca contra el oficialismo por la maniobra libertaria de inflar su representación para manejar la comisión investigadora del criptogate.

El fastidio tomo tomó forma de reclamo formal dirigido al presidente del cuerpo, el libertario Martín Menem, que lleva la firma de los diputados Nicolás Massot y Agost Carreño. Ambos representan a la bancada federal en esta comisión motorizada por la oposición que no pudieron frenar La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y de la UCR de Rodrigo De Loredo.

Tras la aprobación de la comisión investigadora que pone el foco en el accionar del presidente Javier Milei en la supuesta estafa de la criptomoneda $Libra, el oficialismo y el PRO armaron interbloques. Eso les posibilita, junto a Innovación Federal y la UCR, sumar miembros y discutir las autoridades de dicha comisión con impronta opositora.

A este intento por cambiar la conformación de una comisión creada por el pleno, los federales la calificaron de “artilugio” y, en otro párrafo, de la misiva dirigida a Menem hablan de “trampa”. La intención es clara: bloquear o entorpecer la investigación del cripto estafa que involucra a Milei.

Recinto lleno de asesores

El hemiciclo legislativo estuvo repleto en el arranque de la sesión del miércoles pasado en la Unicameral. Más allá de los invitados por iniciativas varias, el recinto se colmó con la presencia de asesores.

Hubo muchos más asistentes de los habituales. Por eso el hemiciclo lució colmado. Varias caras conocidas de la política vernácula que no se los veía hace tiempo o, en otros casos, que nunca habían merodeado un día miércoles de plenario.

No fue para nada casual. La masiva presencia de los asistentes legislativos contratado fue tras conocerse, finalmente, el listado aportado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, aunque a esa nómina le falta todavía el detalle de las funciones asignadas al grupo de 711 asistentes.

Cabe recordar que se informó un total de 1.054 contratados no permanentes. De ese universo, 343 asesores que responden a los 70 legisladores, a razón de cinco -en promedio- por cada parlamentario. A ese número hay que agregar los 389 empleados de planta permanente y más de 280 colaboradores bajo la modalidad de monotributistas.

Reclamo del gremio ¿una excusa?

Tras el insistente requerimiento periodístico que se dirimió en la justicia, llama la atención que, todavía, no se haya publicado en el Portal de Datos Abiertos de la Legislatura la lista de los 389 empleados de planta permanente.

A través de la solicitud realizada en su momento se demandó conocer el listado completo de los trabajadores de la Unicameral bajo las distintas modalidades de contratación (planta permanente, contratados y monotributistas).

Lo más llamativo del caso es que el gremio de los legislativos efectuó un duro planteo de no difundir los "datos personalísimos" de los trabajadores legislativos con la advertencia de recurrir a la justicia. Ese fue el argumento del oficialismo para demorar la publicación del listado.

Pasada las semanas de que se difundió la lista parcial de contratados no se registra en la web de la Legislatura la nómina de planta permanente. Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón del planteo sindical? ¿Fue una excusa utilizada por el PJ para pulir la lista? Lanzan al pasar halcones opositores.

Schiaretti hace contacto con Italia

Mientras continúa con el armado nacional del partido Hacemos, esta semana Juan Schiaretti viajará a Buenos Aires para participar de reuniones con dirigentes de su sector. Desde su entorno, indicaron que la idea es seguir sumando “tropa” para ensanchar la agrupación.

Después, el exgobernador hará otra vez las valijas, pero esta vez el viaje será un poco más lejos: Italia. “El Gringo quiere tomar distancia y evitar que se lo siga mencionando como candidato a diputado nacional por Córdoba”, señalaron desde su entorno.

Después de su recorrida por Europa volverá a Córdoba y proseguirá con el armado local. No hay que olvidar que a pesar de que no quiera sumarse a la lista de las elecciones de medio término, los plazos para presentar candidatos vencen el 17 de agosto. Y si bien no falta poco, el tiempo vuela.

Laje divide opiniones entre los libertarios

Aunque en estos días los referentes de La Libertad Avanza piensan sólo en la gestión, la política comienza a ganar un espacio importante porque la rosca por las candidaturas funciona a pleno. No hay que olvidar que este año se vota para diputados nacionales.

El presidente Javier Milei no quiere saber nada con el tema y delega todo en su hermana Karina y en Santiago Caputo. En Córdoba hay una duda: o se convoca a un extrapartidario o se juega con una figura propia. Los extrapartidarios son dos: Rodrigo de Loredo y Luis Juez, aunque sólo el primero demuestra interés concreto ya que se le vence el mandato en la Cámara de Diputados.

La otra variante es un libertario puro como Agustín Laje, que divide opiniones por sus vínculos con los empresarios que protagonizaron el escándalo de las criptomonedas que ahora se investiga en la Justicia. “Laje tiene mandíbula de cristal y lo van a liquidar en la campaña”, arriesgó un dirigente libertario al recordar los antecedentes del caso.