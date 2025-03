Córdoba en off: ¿y la vicegobernadora dónde está?

“¿Y dónde está la vicegobernadora?”, se preguntaron toda la semana en la Unicameral. Myriam Prunotto se tomó unos días de licencia. A quien mandaron a atender las críticas de un par de medios por “los empleados fantasmas” fue al presidente provisorio del cuerpo, Facundo Torres.

“Es rápida de reflejos la radical, por algo llegó adonde está”, lanzaron fuego amigo desde el bloque oficialista. A las vacaciones de enero, se sumaron unos días más en marzo. “Hay varios que están molestos”, reconocieron. Las críticas se basan en que era responsabilidad de la vicegobernadora responder la comunicación oficial que recibió la Legislatura de parte de un medio periodístico. “Tanto ella como Miguel (Siciliano) o Nadia (Fernández), desaparecieron de las cámaras y micrófonos”, describen.

La segunda autoridad de la provincia no estará tampoco en la sesión de esta semana y será el legislador del departamento Santa María el encargado de conducir y “como siempre, recibir las trompadas”, señalan por lo bajo peronistas con años de experiencia.

A todo esto, en la comunicación vertida a un medio gráfico sobre la cantidad de empleados, el mismo Torres aclaró que no podían dar esa información porque sería “estigmatizar” a todos los empleados. Aseguraron a Perfil Córdoba que “la justicia tiene toda la información” y que “un diario o un canal no es la justicia”.

Otras voces dentro del palacio legislativo relataron que el dirigente Guillermo Kraisman está “haciendo llamados un poco subidos de tono, algo amenazantes a algunos legisladores”. La elección de Torres se debe a que es el único que “no tiene o tuvo” vínculos con el “viguista”.

La pregunta es cómo puede impactar el caso de los “empleados fantasmas” o “el caso Kraisman” en las aspiraciones de Prunotto o Siciliano de cara a octubre. “¿Puede el tema colarse en la campaña para el recambio de las nueve bancas cordobesas en el Congreso?”, es la pregunta que están tratando de responder en el búnker justicialista.

El fin de semana circuló la versión de que ante la falta de candidatos “potentes” por parte de La Libertad Avanza en Córdoba para las elecciones de octubre, Javier Milei y su hermana Karina podrían recurrir a quienes ya están instalados y simpatizan abiertamente con las ideas de LLA.

En ese esquema, aparece el nombre de Luis Juez, quien ha dicho que no apoyará a los libertarios “a cambio de nada, no quiero nada”. Sin embargo, algunos aseguran que si Milei le pide que juegue en octubre (no tiene necesidad de hacerlo porque tiene mandato en el Senado hasta 2027), el líder del Frente Cívico aceptaría: “se tira de cabeza”, reconocieron cercanos a Juez.

Sin embargo, no fue el único cordobés que “sonó” para una potencial candidatura. En las últimas horas, un medio porteño reconoció que Rodrigo de Loredo pidió encabezar la lista de La Libertad Avanza en Córdoba a cambio de dar su apoyo al DNU que aprueba el acuerdo con el FMI. Parece mucho, pero una cosa es cierta: Milei quiere sí o sí el acuerdo con el Fondo y los números no dan.