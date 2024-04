Córdoba sale a buscar pesos al mercado para pagar parte de la deuda en dólares que dejó Schiaretti

“¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? “, dice la canción que cantó entre otros Tita Merello. Córdoba debe pagar en junio de este año 159 millones de dólares de vencimientos de la deuda que contrajo el ex gobernador Juan Schiaretti. Sin recursos propios para afrontar semejante obligación, Martín Llaryora deberá endeudarse nuevamente para pagarlo.

Desde el ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba es emitir obligaciones en pesos por 120 mil millones y blindar la gestión. Por ahora, se estima que serán con actualización CER y a 36 ó 48 meses de plazo para mediados de mayo. De esta manera contar con el dinero para enfrentar el vencimiento del 10 de junio por 159 millones de dólares.

La administración provincial debe encontrar instrumentos para generar recursos ante la caída de la recaudación, la suspensión de los giros de la Anses a la Caja de Jubilaciones, la eliminación de los subsidios al transporte y un estrés de todos los sistemas de asistencia social.

¿Dará el “ok” el ministro Caputo’

Para que esta acción se pueda concretar es necesario, primero emitir los bonos o letras para contar con los pesos, pero se depende del ministro de Economía para autorizar la compra de dólares. No cayó nada bien la frase de Guillermo Francos en la cumbre de gobernadores de la Región Centro: "No esperen nada del Estado, por ahora, porque no hay plata, pero ya va a haber".

Pese a la sonrisa obligada de los mandatarios ante la confirmación de “no hay plata”, desde el la cartera de Guillermo Acosta confirmaron a Perfil “tema está en estudio, se está trabajando en eso”, pero aún no hay mayores precisiones.

No es la primera vez que una administración local emite deuda este año. Ya se le autorizó a la municipalidad emitir Letras para pagar vencimientos en dólares que tomó la gestión de Ramón Mestre. La confirmación del monto en pesos a emitir para cancelar los dólares adeudados la dio el propio Llaryora a Cadena 3.

Al mismo tiempo, se intentará reperfilar otros vencimientos en moneda extranjera. Córdoba cuenta con un pasivo que asciende a un total de U$S 2.285 millones, que a noviembre pasado (último dato oficial) representaba 3,7 meses de recaudación.

Llaryora siempre destacó que su provincia tiene superávit. Hace pocas semanas terminó de cerrar los salarios con los gremios, pero se encontró con una fuerte caída del 18% en la recaudación propia, sin contar el derrumbe de los fondos nacionales (-27%).