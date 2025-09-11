Córdoba: suben los precios de panificados un 10% tras la suba del dólar

El valor del pan y otros productos de panadería en Córdoba registrará un aumento del 10% desde este jueves. La medida, confirmada por el Centro de Industriales Panaderos, responde al incremento de los costos de producción impulsado por la suba del dólar.

Marcelo Caula, presidente del Centro de Industriales Panaderos, explicó que la decisión responde a la suba generalizada de los costos: “desde marzo no modificábamos los precios sugeridos, pero han subido el combustible, el gas natural y la electricidad más del 10% desde comienzos de año”, señaló.

El dirigente agregó que el precio mayorista de la harina, junto con insumos básicos como grasa y margarina, aumentaron hasta un 40% en los últimos seis meses.

“La suba del dólar de la última semana fue determinante. Ya no podíamos sostener los valores y tuvimos que trasladar el ajuste al público”, indicó.

Nuevos precios en panaderías

El kilo de pan francés pasará de $2.900 a $3.200, el pan mignón de $3.200 a $3.500 y los criollos de $6.400 a $7.000. Las facturas también subirán de precio: desde este jueves costarán $800 por unidad, frente a los $700 anteriores.

Consumo en caída

A pesar de que las ventas en el sector se encuentran entre un 10% y un 40% por debajo del mismo período del año pasado, el Centro de Industriales Panaderos aseguró, en diálogo con un medio local, que el incremento era necesario para evitar cierres de panaderías y garantizar la continuidad de la producción.