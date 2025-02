Córdoba: vecinos autoconvocados compararon impuestos entre barrio abierto y cerrado

Los vecinos autoconvocados de barrios cerrados y abiertos en la zona norte de Córdoba manifestaron su preocupación y rechazo ante los recientes aumentos en los impuestos inmobiliarios, tanto a nivel provincial como municipal. Los incrementos, que en algunos casos superan el 250%, contrastan fuertemente con la inflación de 2024, lo que generó dudas sobre la metodología en el cálculo de estos tributos.

Miguel Ángel Cariddi, ex presidente de la Cámara de Barrios Privados de Córdoba y vecino de Valle Escondido, es una de las voces más críticas frente a esta situación. En una entrevista en el programa Punto y aparte (Punto a Punto Radio), Cariddi calificó los aumentos como un "abuso" y una falta de respeto hacia los ciudadanos.

El testimonio del vecino se basa en un informe elaborado por un grupo de autoconvocados que detalla que los aumentos en el impuesto inmobiliario provincial alcanzan el 189% en el barrio cerrado Valle Escondido y el 183% en el barrio abierto Villa Cabrera, mientras que la inflación en 2024 fue de 118%. En el ámbito municipal, los incrementos son del 163% y 169%, respectivamente. Esto significa que los impuestos aumentaron entre un 45% y un 71% por encima de la inflación, según los cedulones de los vecinos.

El análisis del período 2023-2025 revela una disparidad aún mayor, con aumentos acumulados del 1030% en el impuesto provincial y del 766% en el municipal, frente a una inflación del 578%. "Estos números no tienen relación con la realidad económica de los contribuyentes", afirmó Cariddi.

Irregularidades en los cálculos y sospechas

Cariddi también señaló irregularidades en la medición de los metros cuadrados de las viviendas, con aumentos arbitrarios de hasta 70 metros en algunos casos, lo que incrementa la base imponible de manera injustificada. Además, denunció la falta de claridad en la información proporcionada por las autoridades al intentar averiguar las variables utilizadas para el cálculo de los impuestos.

"Cuando querés averiguar, te remiten a artículos y leyes que no tienen claridad", afirmó Cariddi. "Hemos recurrido a contadores de prestigio para desarmar este cálculo, pero no sabemos por qué cobran esto", reprochó.

Nuevo golpe al bolsillo: el transporte escolar en Córdoba alcanzará los $140.000 mensuales

Además, vinculó los aumentos impositivos con la necesidad de financiar obras públicas que consideró "innecesarias", como la conexión entre Recta Martinoli y Camino a la Calera y el puente allí proyectado, lo que, según él, responde a intereses inmobiliarios y no beneficia a los vecinos. "Ahí te das cuenta de que hay que pagar obras, y nos aplican una obra innecesaria", aseguró.

Acciones vecinales

Ante esta situación, los vecinos autoconvocados decidieron presentar notas de reclamo ante la Municipalidad y el Gobierno provincial, exigiendo transparencia y una explicación clara sobre las variables utilizadas para el cálculo de los impuestos. Entre sus demandas, solicitan:

- Aclaración de las variables utilizadas para el cálculo de los impuestos.

- Explicación de la metodología empleada.

- Publicación del Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) junto con la Base Imponible.

- Consideración de la capacidad contributiva de los contribuyentes.

"No estamos en rebelión fiscal, pero no se puede pagar", advirtió Cariddi, y agregó: "La gente está viendo de pagar en cuotas, o de no pagar hasta que se aclare este panorama".

La situación generó un clima de incertidumbre y malestar entre los vecinos de Córdoba, quienes exigen a las autoridades una revisión de los aumentos. Mientras tanto, no descartan recurrir a la justicia si no obtienen respuestas satisfactorias.