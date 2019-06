Cruces entre Nación y Provincia por el avance de obras en autopista de la Ruta 19

por Ariel Bogdanov

La autopista que la Nación planea construir en la actual ruta 19, volvió a quedar en el centro de la polémica. La obra que agilizará el tránsito entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, necesaria desde hace largas décadas por la peligrosidad de la actual traza, fue anunciada como uno de los bastiones en materia de obra pública por parte del gobierno de Mauricio Macri, sin embargo algunas complicaciones dilataron los plazos que en principio tenían al 2019 como fecha de inauguración del proyecto. El ministro Guillermo Dietrich en sus últimas visitas a Córdoba, fue claro y reconoció las demoras, pero aseguró que dos de los tramos se terminarían este año y que la obra avanza a buen ritmo en esos trayectos. Además comentó que se lanzó una licitación rápida para continuar cuanto antes con los tramos 1 y 3 lo cuales comprenden la unión de San Francisco con Cañada Jean Marie y Arroyito con Tránsito, respectivamente.

Las afirmaciones de Nación no cayeron bien en algunos funcionarios provinciales que consideran que son falaces los argumentos y aseguran que la obra está totalmente paralizada. La legisladora Graciela Brarda solicitó un informe a las autoridades a cargo y pide que alguien de Vialidad Nacional la reciba en Buenos Aires debido a lo imperioso de dicha autopista.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, Brarda explicó que fueron varios los pedidos de informes, pero que no obtuvo respuestas. “Intenté debatir el tema en la Legislatura, pero ni el PRO ni la UCR me acompañaron en el pedido. Quiero que me reciba Vialidad Nacional, porque veo que la obra no avanza. Sólo se ve un trabajo en el tramo de Arroyito, el resto está todo parado. Hay empresas declaradas en quiebra y desde el departamento de trabajo de la zona nos informaron que hay 400 personas suspendidas y otras a puntos de perder el trabajo”, remarcó. “Además hay comercios de Devoto, La Francia, Tránsito, afectados por las deudas de los trabajadores que ascienden a 7 millones de pesos, número muy significativo para estas poblaciones. En los tramos de Alvear Aguiar y CRZ, las empresas se han retirado, se sacaron todas las máquinas de las obradores y vemos que con suerte habían avanzado un 20 porciento. Creo que movieron sólo un poco de tierra, pero con este parate gran parte del trabajo se perdió, se retrocedió mucho ya que las lluvias afectaron todo lo hecho y además el suelo se llenó de yuyos”, agregó la legisladora quien se mostró escéptica respecto a los dichos de Dietrich respecto a una licitación express, ya que consideró que “una licitación es larga y lleva mucho tiempo”.

Brarda contrastó las obras de la Provincia con las de la Nación y destacó que el tramo entre Córdoba y Río Primero, el cual correspondía al gobierno provincial ya está hecho en su totalidad. “Si esta ruta hubiera estado en manos de la Provincia, ya estaría hecha. El gobierno de Juan Schiaretti incluso hizo algunos puentes y conexiones que no le correspondían, para luego acoplar la autopista”, detalló.

Pedido a Vialidad

La legisladora reseñó que en su momento pidió una audiencia a Vialidad Nacional en tiempos que Martín Llaryora era vicegobernador. “En ese momento nos recibieron en Córdoba, muy bien, pero nos recibió gente que no tenía poder decisorio. Quiero que nos reciba en Buenos Aires para que nos informen la situación de la obra”, completó.

Cravero también pide por la 19

El intendente de Arroyito, Mauricio Cravero solicitó al presidente Macri la finalización de la autopista de la Ruta Nacional 19. El pedido se realizó en la Quinta de Olivos en un mitín que el presidente tuvo con dirigentes de la UCR quienes se congregaron esta semana en la residencia presidencial para dialogar sobre las realidades de cada una de las localidades que conducen.

Informe de obra de Nación, Junio 2019



* San Francisco – Cañada Jean Marie (35km). Avance 24,21%

* Cañada Jean Marie – Arroyito (58 km). Avance: 40,91%

* Arroyito – Tránsito (29 km). Avance: 27,28%

* Tránsito – Río Primero (34 km). Avance: 52,59%