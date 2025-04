Daniel Oldrá, nuevo DT de Instituto: “Es la decisión más difícil de mi vida"

Cuando el camino se bifurca, hay que tomar una decisión, y al optar hay muchos riesgos. Y así parece ser la disyuntiva que está atravesando Daniel Oldrá. El 'Gato' es un emblema de Godoy Cruz de Mendoza y hoy no pudo contener su emoción al confirmar que luego de casi 30 años dejará de trabajar en esa institución y continuará su carrera como entrenador en Instituto.

Oldrá llegaría el jueves a Alta Córdoba, ya tiene todo arreglado con Federico Bessone, el director deportivo de la 'Gloria', y asumiría el cargo que dejó vacante Pedro Troglio.

“Es la decisión más difícil de mi vida. Pero estas decisiones hay que tomarlas. Para mí es un lindo desafío. Siempre digo que mi club se dirige con el corazón y con la cabeza. En esta oportunidad sólo lo haré con la cabeza”, declaró Oldrá, visiblemente emocionado, en una entrevista con Canal 9 Televida de Mendoza; y agregó: “Les pido que me entiendan. Se que mucha gente está triste y otra que está contenta, pero espero que me entiendan”.

Por segundo año consecutivo, Belgrano, Talleres e Instituto cambiaron de técnico a mitad de camino

Según cuentan en Alta Córdoba, la dirigencia albirroja se fijó en Oldrá porque entienden que mantiene la línea de seriedad y bajo perfil que tuvieron Lucas Bovaglio y Diego Dabove, y porque le presta especial atención a los futbolistas juveniles. El 'Gato' -otrora gran futbolista, que fue compañero de Bessone en el 'Tomba' - se caracterizó en su carrera en Mendoza por formar y promocionar a varios jugadores surgidos de la cantera.

"Cuando dejé de dirigir a Godoy Cruz surgieron dos o tres posibilidades. Federico Bessone, que está en Instituto y fuimos compañeros, me ha insistido mucho”, supo contar Oldrá, que además, en el programa "Dos de Punta" de Mendoza, dijo: “Federico me ha vuelto loco, me habló del proyecto. Pero sé que todo estará atado a los resultados. Si se da todo como viene voy a dirigir contra Sarmiento”.

Es decir que, si todo marcha bien, el 'Gato' se presentará como DT de Instituto en la fecha 15, en el Monumental de Alta Córdoba, ante Sarmiento de Junín, domingo 27, a las 19.

Aunque, cabe recordar que el próximo juego de la 'Gloria' será el domingo, a las 20.30, ante Rosario Central de visitante; y allí estarán, nuevamente, Daniel 'Miliki' Jiménez y Bruno Martelotto como técnicos interinos.