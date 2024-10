Después del triunfo olímpico, "Maligno" Torres reclama más apoyo estatal para poder seguir compitiendo

El 31 de julio marcó un hito en la historia deportiva argentina. José "Maligno" Torres se convirtió en el primer campeón olímpico de BMX Freestyle para el país. Sin embargo, su hazaña sigue sin reflejarse en un reconocimiento económico adecuado, y el joven cordobés enfrenta limitaciones que ponen en duda su continuidad en el deporte de alto rendimiento.

A tres meses de colgarse la medalla de oro en París 2024, Torres enfrenta una realidad que no se corresponde con su éxito olímpico. Las promesas de incentivos y mejoras en su beca aún no se concretan. Actualmente, recibe alrededor de $680.000, monto que, según menciona, apenas le permite "sobrevivir" sin lograr la estabilidad que él esperaba tras alcanzar la máxima distinción olímpica.

Para el economista Marengo, en Argentina se viene una época sin inflación, donde será clave la competitividad

"Como atleta yo pensé que lograr una medalla olímpica era establecerte como deportista, un sustento por el que literalmente trabajaste, soñaste, te esforzaste e invertiste en esto. Quizás la expectativa fue muy alta. Fue mucho más bajo de lo que yo esperaba. Estoy agradecido igual, pero es muy complejo", declaró Torres en diálogo con Argentina Amateur Deporte.

A pesar de su gratitud por el respaldo en "viajes, selección y becas", el campeón olímpico no oculta su frustración ante las dificultades económicas que enfrenta. Sus ingresos provienen principalmente de patrocinadores privados, ya que la ayuda estatal es insuficiente para sostener sus necesidades básicas y prepararse para futuras competencias.

"Mi sustento más importante son mis patrocinadores, o sea lo privado. Eso es lo que a mí me deja vivir. Con el tema de las becas sobrevivís, que es diferente. Yo quiero estar bien, estar contento, quiero lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir. Te lo vuelvo a decir, entiendo el país. No me quejo, también nos ayudan con los viajes y en otras cuestiones".

Franco Colapinto en Brasil: un grupo de cordobeses viaja en Motorhome para ver la carrera de F1 en San Pablo

En otros países, el apoyo a los medallistas es considerablemente mayor. Por ejemplo, Hong Kong ofrece cerca de U$D 768.000 a quienes alcanzan el oro, mientras que Italia y México otorgan incentivos de hasta U$D 196.000 y U$D 161.783, respectivamente.

El sistema de becas argentino parece desconectado de las necesidades de los deportistas olímpicos. Con la transición a una categoría de "Excelencia Olímpica", la ayuda económica de Torres es apenas superior a su beca anterior ($525.000), sin actualizaciones que se adapten al contexto inflacionario.

Sin un respaldo adecuado, el atleta manifiesta su temor de llegar a Los Angeles 2028 sin la estabilidad que requiere para competir al máximo nivel. "Por más que entienda la situación del país, hay que encontrarle la vuelta porque yo lo hablé con ellos (Gobierno). ¿Cómo puedo afrontar un Los Angeles 2028? Tengo cuatro años que trabajar nuevamente para ir a Los Angeles 2028, no sabiendo qué puede haber", detalló "Maligno".

Final de la Primera Nacional: viejos conocidos

La falta de apoyo no solo frustra al campeón olímpico, sino que desalienta a otros atletas que enfrentan situaciones similares. "Hay un par de atletas de los nuestros y de los paralímpicos que están disconformes. Es normal, jamás nadie va a estar conforme".

En su reflexión final, Torres destacó la importancia de que el deporte en Argentina reciba una inversión acorde, para que más talentos emergentes tengan la posibilidad de representar al país en competencias internacionales.

"Me gustaría que a los deportistas se los apoyara un poco más, no con algo simbólico. Necesitamos sustento, ayuda, más inversión en el deporte. Ya lo hacen, ya estamos contentos, pero siempre hace falta un poco más. Eso es lo que estamos pidiendo. Hay muchos talentos nuevos que están ocultos y no se los puede apoyar", concluyó.