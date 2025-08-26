Perfil
CóRDOBA
INSÓLITO

Detuvieron a una mujer por lanzar droga a una cárcel de Río Cuarto

Una joven de 23 años fue arrestada tras ser captada arrojando elementos al Complejo Penitenciario Nº 6. La intervención fue posible gracias al monitoreo de cámaras y un rápido operativo policial.

Fachada cárcel Río Cuarto
Cárcel de Río Cuarto | Puntal
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Una mujer de 23 años fue detenida luego de ser observada arrojando objetos hacia el interior del Complejo Penitenciario Nº 6. La situación fue detectada a través de la Central de Monitoreo, que emitió una alerta tras identificar a los autores a bordo de un vehículo gris.

Mediante el seguimiento por cámaras de vigilancia, los agentes localizaron el automóvil y lo interceptaron en la calle Paso de los Andes al 600. Al descender del vehículo, un hombre emprendió la fuga a pie y arrojó un paquete al interior de una vivienda antes de desaparecer en el pasaje Stephenson.

Gastón Zárate negó el homicidio en Río Cuarto y cambió de abogado defensor

La mujer fue aprehendida en el lugar y el vehículo quedó secuestrado. Con la autorización de los dueños de la casa donde el hombre lanzó el objeto, la policía ingresó y halló un envoltorio con cinta de embalar que contenía picadura de marihuana.

La detenida fue puesta a disposición de la justicia mientras continúa la búsqueda del hombre involucrado.

