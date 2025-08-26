Detuvieron a una mujer por lanzar droga a una cárcel de Río Cuarto

Una mujer de 23 años fue detenida luego de ser observada arrojando objetos hacia el interior del Complejo Penitenciario Nº 6. La situación fue detectada a través de la Central de Monitoreo, que emitió una alerta tras identificar a los autores a bordo de un vehículo gris.

Mediante el seguimiento por cámaras de vigilancia, los agentes localizaron el automóvil y lo interceptaron en la calle Paso de los Andes al 600. Al descender del vehículo, un hombre emprendió la fuga a pie y arrojó un paquete al interior de una vivienda antes de desaparecer en el pasaje Stephenson.

La mujer fue aprehendida en el lugar y el vehículo quedó secuestrado. Con la autorización de los dueños de la casa donde el hombre lanzó el objeto, la policía ingresó y halló un envoltorio con cinta de embalar que contenía picadura de marihuana.

La detenida fue puesta a disposición de la justicia mientras continúa la búsqueda del hombre involucrado.