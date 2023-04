Diana Mondino, la cordobesa que suena para ser la vice de Milei

Javier Milei confirmó que una mujer lo acompañará en la fórmula presidencial. Lo hizo esta semana en La Nación+, aunque cuando fue interrogado más en profundidad, el líder de la Liberta Avanza se excusó de dar a conocer la identidad de la futura candidata, pero aseguró que se trata de una “profesional, de una formación superlativa”. Inmediatamente las redes fueron un hervidero y surgió el nombre de Diana Mondino, la economista, profesora en la Universidad CEMA y presidenta del Banco Roela.



Es cierto que no es el único nombre que entró en danza: también apareció (aunque más tibiamente) el de la abogada Victoria Villarruel, actual compañera de bancada de Milei. Por la descripción de Milei, el perfil de Mondino surge con más nitidez aunque nadie se apresurará en develar el misterio. El propio Milei lo sostuvo en esa entrevista: “Hay tiempo hasta el 24 de junio”.

Si bien Mondino participó en algunas entrevistas luego del anuncio de Milei, la economista no confirmó ni desmintió si existió una propuesta del libertario.



Más allá de eso, fuentes consultadas por este medio destacaron algunos de los puntos fuertes de Mondino en una eventual fórmula presidencial con Milei. “Diana le puede aportar mucho a Milei. Lo más importante es que ella llega donde a él le cuesta un poco más, y es el segmento más conservador”, dice un empresario que conoce a Mondino. “Cuando digo conservador me refiero a aquellos que tienen menos para perder, como el dueño de una pyme o profesionales que están económicamente estables. Milei pisa fuerte entre los más jóvenes y el segmento de adultos mayores, justamente los que tienen menos para perder. Ese voto él ya lo tiene”, agrega.



Las críticas al actual modelo económico y las propuestas de la economista son muy valoradas en diversos de poder, no sólo en Córdoba. Con residencia compartida entre esta provincia y AMBA, Mondino logró penetrar, a partir de su activa participación en las redes sociales y en los medios, en un público que hoy puede encasillarse en el ala más dura del radicalismo y del PRO.



Mondino, que nunca se consideró un cuadro político ni militante y tampoco tuvo bajo análisis una potencial candidatura a la gobernación de Córdoba o para diputada nacional, ha expresado su intención de involucrarse en política para que el sector privado tenga una voz. Su razonamiento es que quienes deciden las leyes, principalmente las relacionadas a cuestiones impositivas, son pensadas por gente que lleva 30 años en la función pública, es decir no conocen la realidad “del otro lado del mostrador”. “Nunca el pequeño y mediano empresario tuvo una voz potente en el gobierno. Más allá de que lo llamaron el gobierno de los CEOs, el de Macri fue un gobierno fallido, no logró establecer ese puente con el empresariado que todos pensamos que iba a suceder”, sostiene otro empresario, que no conoce a Mondino pero que destaca el aporte que la economista podría brindar en la faz pública.