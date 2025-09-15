Diplomatura en Competencias Emprendedoras: egresaron más de 100 participantes y abren inscripciones para la quinta edición

Más de 100 emprendedoras y emprendedores completaron la cuarta cohorte de la Diplomatura Universitaria en Competencias Emprendedoras, un programa gratuito orientado a fortalecer habilidades de liderazgo, inteligencia emocional y gestión de negocios. La iniciativa es fruto de la colaboración entre Córdoba Emprendedora, la Universidad Siglo 21 y Fundación Armós, organizaciones que buscan profesionalizar proyectos del sector emprendedor.

Durante cuatro meses, los participantes recibieron formación en aspectos relacionados con la gestión del tiempo, comunicación, resolución de conflictos, técnicas de planificación y administración financiera, con especial atención en la propuesta de valor de cada emprendimiento.

En el acto de colación estuvieron presentes representantes de las instituciones organizadoras, entre ellos la directora de Desarrollo Emprendedor, Natalia Yubel; el gerente de la Fundación Banco de Córdoba, Manuel Epelde; y la directora de la Diplomatura, Cristina Schwander.

Según datos de Córdoba Emprendedora, la organización ya ha impulsado más de 60 cursos y programas de incubación, alcanzando alrededor de 23 mil emprendedores de toda la provincia. Actualmente, se encuentra abierta la inscripción para la quinta cohorte de la Diplomatura, que ofrece 100 becas disponibles hasta el 15 de septiembre.

Para acceder a más información y anotarse ingresar en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/.