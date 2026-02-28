Distancia estratégica: libertarios miran desde afuera la tensión Juez – De Loredo

La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba ha decidido no entrar en el barro. Durante una semana de tensión, marcada por acusaciones cruzadas entre Luis Juez y el radicalismo que lidera Rodrigo de Loredo, el armado libertario que conduce Gabriel Bornoroni definió mantener una posición de estricta neutralidad y de silencio.

La instrucción del espacio fue evitar cualquier tipo de agresión. “Que se peleen ellos, no es tema nuestro por ahora”, resumieron. En lugar de sumarse a la interna de la oposición tradicional cordobesa, los referentes de Milei en la provincia se enfocaron en que por ahora es tiempo de mostrar gestión legislativa. “El país necesita cambios que tenemos que llevar a cabo”, entienden.

Al mantenerse al margen de la pelea Juez-De Loredo, los libertarios apuestan a que el desgaste lo sufran sus competidores directos.

En ese marco, para los libertarios cordobeses, la prioridad estuvo en el Congreso, donde esta semana el oficialismo logró anotarse triunfos clave con la sanción de la Reforma de Modernización Laboral, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y el avance del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Esa distancia táctica de los ruidos provinciales tendrá su continuidad este domingo cuando el presidente brindará su discurso de Apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Se espera que Javier Milei brinde detalles de los lineamientos que permitirán profundizar el actual modelo económico y la presentación de un nuevo paquete de leyes para el ciclo legislativo.

Tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, los diputados y senadores que responden al presidente se trasladarán a la Quinta de Olivos. Allí, compartirán junto al Mandatario una cena de camaradería en la que reconocerá el trabajo de su tropa parlamentaria y de los aliados que acompañan el rumbo económico.

El cuarteto entra en las aulas: cómo se enseñará

En un principio se especuló que la comida sería un gran asado, pero en las últimas horas habría habido modificaciones en el menú por empanadas y otros “finger food”, para comer de pie mientras se analiza la actualidad.

La delegación cordobesa será protagonista en ese mitin impulsado por Nación. En ese encuentro se confirmó la asistencia de Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, Belén Avico, Laura Soldano, y María Cecilia Ibáñez. También participarán figuras que han mostrado sintonía fina con el oficialismo, como es el caso de Laura Rodríguez Machado y Luis Picat. La presencia de Celeste Ponce estaba casi descartada, según confirmaron fuentes propias de LLA. Es un caso particular el de Ponce que en los últimos días casi no ha hecho posteos.

Una de las dudas es si estará el senador Luis Juez, quien esta semana confirmó su pase a las filas de La Libertad Avanza, partido con el que vino trabajando sin esa formalidad desde hace ya largo tiempo, pero cuyo pase hizo mucho ruido principalmente en redes sociales.