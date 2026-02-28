El cuarteto entra en las aulas: cómo se enseñará

El cuarteto, el ritmo inconfundible de la provincia de Córdoba desde su nacimiento en los años ‘40, ha cruzado finalmente el umbral de todas las aulas. Aunque ya estaba incorporado en la currícula de las escuelas municipales, a partir de este ciclo lectivo, el género musical que define la identidad cordobesa pasa a ser también un contenido de enseñanza obligatoria en todo el sistema educativo provincial.

El anuncio de esta novedad a finales de 2025 se produjo después de la declaración del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Amparado en la Constitución Provincial y en la Ley de Educación de Córdoba, el Estado ahora promueve esta manifestación cultural que, desde 2013, ostenta el título de género folklórico de la región.

El cuarteto no será una asignatura aislada. Lo que propone el Ministerio de Educación es una integración transversal en la currícula oficial. El documento ministerial titulado “El cuarteto: patrimonio vivo y memoria colectiva en la escuela cordobesa”, funciona como una hoja de ruta para que los docentes planifiquen actividades vinculadas al cuarteto. “No se trata sólo de enseñar a bailar”, explican las guías didácticas, sino de abordar el fenómeno desde las artes visuales, el teatro y hasta desde las ciencias exactas.

De las matemáticas a la termodinámica

En las clases de Matemática se propone, por ejemplo, que los alumnos de primaria trabajen con estadísticas basadas en las preferencias musicales del grupo o la discografía de los grandes referentes del cuarteto cordobés. En los últimos años de este nivel, los estudiantes podrían calcular perímetros y áreas analizando la geometría de las pistas de baile y los escenarios.

En las clases de Ciencias de la Computación, se propone el uso de programas de bloques (como Scratch) para crear algoritmos que reproduzcan el patrón rítmico del cuarteto. De esta manera es posible entender la lógica de la programación a través de la música.

En Física, una propuesta sería estudiar la energía cinética del movimiento de los músicos, la energía potencial en la tensión de los parches de la percusión y hasta la energía térmica generada por el calor de la multitud en un baile, mientras que en el área de Tecnología, los alumnos podrán analizar los dispositivos electrónicos necesarios para la seguridad eléctrica en un espectáculo y los procesos de producción musical a gran escala.

Identidad y lengua

En el área de Lengua y Literatura, el cuarteto se convierte en un archivo vivo de la identidad local. Se podrán estudiar las variedades lingüísticas propias de Córdoba presentes en las letras de las canciones y fomentar la producción de textos biográficos sobre íconos como Leonor Marzano o Carlos “Mona” Jiménez.

En tanto, en Educación Física, el baile servirá para fortalecer la conciencia corporal, la coordinación y la inclusión, “promoviendo espacios de convivencia saludables y respetuosos”. Desde el primer ciclo se busca que los niños reconozcan las raíces del género en la tarantela italiana y el pasodoble español.

En el secundario

En el nivel secundario, el cancionero popular servirá para explorar recursos retóricos, debates culturales y controversias históricas. En Ciencias Naturales y Biología, el contexto de los espectáculos masivos permitirá trabajar el cuidado del cuerpo, el consentimiento y la prevención de situaciones de abuso.

En Artes Visuales, los estudiantes podrán relevar murales y grafitis vinculados al género y explorar formatos como el videoarte. En Matemáticas, el enfoque se desplaza hacia la modelización y el análisis financiero de la industria cultural, proyectando la rentabilidad de giras musicales y aplicando trigonometría al diseño de escenarios e iluminación. Por su parte, en Tecnología y Ciencias de la Computación, el cuarteto será base para la enseñanza de lenguajes de programación y sistemas de control, desarrollando algoritmos y automatización de secuencias lumínicas sincronizadas con la percusión.