Dos años después de darle un carnet inválido a Oscar González, Las Tapias adhirió al sistema nacional

Oscar González protagonizó en 2022 un choque fatal en las Altas Cumbres conduciendo con un carnet no válido. El dirigente, que acumulaba infracciones de tránsito, tenía una licencia otorgada por el municipio de Las Tapias, pese a no tener domicilio legal en esa localidad. El caso derivó en una ley provincial que considera inválidas las licencias emitidas por municipios no adheridos a la ley provincial ni nacional de antecedentes de tránsito, a la que esa municipalidad finalmente adhirió esta semana.

La municipalidad de Las Tapias, localidad del departamento San Javier, en Traslasierra, donde González todavía tiene poder territorial, le había otorgado un carnet no válido en 2022, antes del choque que terminó con la vida de Alejandra Bengoa y en el cual resultaron gravemente lesionadas dos adolescentes.

Por reiteradas infracciones de tránsito, Oscar González no cumplía con los requerimientos para obtener una licencia de conducir. Intentó sacar el carnet en la municipalidad de San Javier y Yacanto, pero las autoridades le pidieron que cumplimentara con los requisitos, como cualquier otro ciudadano.

Entonces, el dirigente, con domicilio legal en Villa Dolores, se contactó con el municipio de Las Tapias, que ofrecía por sus canales oficiales la tramitación de las licencias de conducir “con cualquier domicilio”, y obtuvo el carnet que le permitió circular por la provincia y luego ufanarse de ser “piloto de rally” en un grupo de chat en el que estaba junto a otros políticos cordobeses.

Adhesión

El pasado 29 de agosto, la Provincia publicó en el Boletín Oficial una resolución que agrava las sanciones e insta a la Policía Caminera a aplicar multas a aquellos automovilistas que circulen con licencias no válidas, otorgadas por municipios no adheridos a la ley provincial, vigente desde el 20 de julio de 2023, que obliga a las localidades a adherir a los sistemas provincial y nacional de antecedentes de tránsito (Repat y Renat).

Por lo tanto, las licencias de conducir emitidas luego de esa fecha por estos municipios y comunas, un total de 126 en toda Córdoba, no habilitan para conducir en las rutas provinciales ni en otras jurisdicciones.

La intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz, confirmó a PERFIL CÓRDOBA que, luego de esa publicación oficial, presentaron toda la documentación, “que fue recibida sin observaciones por el Repat”, y esperan novedades la semana próxima que confirme la adhesión del municipio que gestiona.

“No hubo una comunicación previa a los municipios por parte del Gobierno provincial, de adherir ni plazos para la adhesión. Por ello ningún municipio de los 126 había adherido y fue sorpresiva la medida”, manifestó.

Multas

La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Gobierno de Córdoba consideró que circular con esas licencias inválidas son una falta grave.

La Policía Caminera tiene la responsabilidad de comprobar que las licencias emitidas por los municipios sean posteriores al 20 de julio de 2023, fecha en la que la ley provincial entró en vigencia.

Por lo tanto, si el domicilio que figura en el DNI no coincide con el del carnet, el conductor será sancionado con una multa y retención de la licencia.