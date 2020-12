El año del jazz argentino

Adrián Baigorria

Pese al aislamiento, la escena del jazz argentino siguió mostrando mucha creatividad en 2020. Nuevos discos, grabaciones a distancia y conciertos vía streaming marcaron el panorama. Lo más relevante es que el candente jazz local plasmó su creatividad en unos cuantos discos de alta calidad, además de exhibir promisorias figuras nuevas.

La escena nacional. En la movida escena nacional se destaca lo editado por el pianista Ernesto Jodos, los saxofonistas Sebastián Loiácono y Camila Nebbia y las cantantes Julia Sanjurjo y Magalí Fernández. También aparecieron jóvenes pianistas de altísima calidad en la edición acotada del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, producida por el pianista Adrián Iaies, con conciertos online grabados en la Usina del Arte.

Allí se vio a la intensísima María Laura Antonelli en su concierto de solo piano. Sencillamente deliciosa, oscilando entre la música contemporánea y aires de música ciudadana. Exuberante y profunda.

Otra aparición exquisita es la del pianista Nicolás Boccanera, un virtuoso instrumentista que fluye entre aires de Thelonious Monk y de Bill Evans, con armonías compactas y ritmo sutil. En 2019, editó el disco ‘Recuerdo Aguja’, por el sello BlueArt de Rosario.

La cantante Julia Sanjurjo demuestra hace rato el arte de 'interpretar' estándares con lenguaje propio. Dotada de una voz impresionante que trabaja de manera cuidadosa para poner su impronta a la interpretación. Deliciosa y original, Julia editó este año ‘En vivo en Cuerda Mecánica’, junto al pianista Nataniel Edelman y al trompetista Valentín Garvie. La prometedora cantante Magalí Fernández debutó con ‘Don’t get scared’, su primer disco de estándares de jazz junto a su cuarteto, integrado por varios de los mejores instrumentistas actuales. El disco fue arreglado y dirigido por el notable trompetista cordobés Mariano Loiácono.

El encierro hizo que el virtuoso pianista Ernesto Jodos revisara material inédito y se decidiera a exhibir dos estupendos discos. Son momentos distintos de su desarrollo artístico: ‘Earlier trips’, grabado en Nueva York en 2001, y ‘Un viaggio’, registrado en Italia en 2007, materiales que están disponibles en Bandcamp, ya sea en la cuenta del pianista o en la del sello editor Ears&eyes Records. Los discos son de alta factura y muestran matices: más estándar el primero y con un trío en un pasaje hacia el lenguaje más 'free', el segundo.

La saxofonista Camila Nebbia es uno de los mayores talentos de la nueva generación. En ‘In another night, in another world’, editado por Ears&eyes Records este año, expone la exuberancia de su música que se recuesta con destreza y holgura sobre la improvisación, junto a dos jóvenes músicos norteamericanos: el contrabajista Akiva Jacobs y la pianista Maya Keren.

Los discos del jazz local. Este año debutó como líder el saxofonista tenor Sebastián Loiácono (Cruz Alta), con su disco ‘Happy Reunion’. El trabajo muestra la madurez del músico que se dio el lujo de registrar junto al trío del notable pianista estadounidense Harold Danko. Sólido debut de Loiácono quien no para de crecer.

El villamariense Eduardo Elia es el compositor cordobés más prolífico y este año volvió a demostrarlo. Siempre por el sello rosarino BlueArt, Elía editó el estupendo ‘Lejos del torbellino’, que muestra composiciones propias con un lenguaje más apegado al ritmo y a armonías menos free, menos complejas que en producciones anteriores.

El pianista Andrés Coppa editó por primera vez material solista en formato trío, en su disco ‘Retratos de tierra y mar’, junto a Joaquín Cárdenas, en bajo, y a ‘Palín’ Sosa, en batería. Son canciones que atraviesan diversos géneros latinoamericanos como el candombe, el chorinho brasileño, la milonga, con el tratamiento armónico del jazz e incluso del funk, en ciertos casos.

Por la pandemia, el material solo tuvo presentación virtual y un concierto por streaming transmitido por la Agencia Córdoba Cultura, en el ciclo ‘Música en el patio’.

El ensamble Tangrama, dirigido por el guitarrista Pablo Rojas, acaba de grabar su quinto disco. Se trata de ‘La luz que dibuja el alba’, un sólido trabajo que muestra al ensamble cada vez más maduro en producciones que fusionan elementos del jazz, la música popular brasileña, la ‘world music’ e incluso la denominada ‘música académica’. Hay sonoridades latinoamericanas con influencias de autores brasileños, como Hermeto Pascoal y André Marquez, uruguayos como el Trío Ibarburu y La Candombera, y argentinos, como Carlos Aguirre y Juan Quinteros.

En el trabajo participa el destacado Cuarteto de Cuerdas ‘Numen’, que también tocará el material en vivo.

Sobre la pospuesta edición del Festival Internacional de Jazz, desde la Agencia Córdoba Cultura aseguraron que está programada para febrero, con una modalidad acorde a lo que la situación epidemiológica permita.

* Comunicador social