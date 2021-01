“El campo es una de las pocas cajas que quedan, hay que estar alertas”

En la semana se conoció que Luis Magliano presentó la renuncia a la presidencia de la Sociedad Rural de Jesús María, una de las entidades rurales más duras respecto a las políticas del gobierno nacional, por lo que asumió el vicepresidente de la entidad, Álvaro Gómez Pizarro, hasta la realización de la asamblea, donde se convocará a elecciones.



En diálogo con PERFIL CÓRODBA, el dirigente sostuvo que más allá de la salida de Magliano de la Rural de Jesús María, luego de tres años de mandato, la entidad mantendrá su postura. “No vamos a cambiar. Además, y esto es una opinión personal, creo que hay sillas que no están ocupadas por los dirigentes rurales. Es algo que hay que decirlo, no se ha logrado con los años”, sostuvo.



En ese sentido, manifestó que “hay que generar ideas, no solo se trata de cultivar las críticas. Hay muchos dirigentes que son confrontativos y en realidad lo que nos falta es capacidad de lobby, que otros sectores lo tienen”.

Con todo, Gómez Pizarro destacó que el verdadero problema que enfrenta el campo hoy son las políticas que viene adoptando el gobierno nacional. “Nosotros tenemos esperanzas de que la situación mejore, de que haya otra relación con el gobierno, pero el mismo gobierno va minando esa posibilidad, a partir de la poca credibilidad que tiene”, precisó.



El nuevo presidente de la entidad precisó que el gobierno “viene pifiando en todas las políticas dirigidas al campo”, aunque también sostuvo que eso va más allá: “Vea el ejemplo de las obras sociales: a la mañana dicen una cosa y a la tarde otra”.



Respecto a la posibilidad de que se apliquen nuevas retenciones al campo, el dirigente sostuvo que el sector “siempre tiene que estar alerta”. “No sé cuánto influyó el paro, pero se dieron cuenta de que se habían equivocado y por eso dieron marcha atrás. De todas maneras, pasa siempre lo mismo: acá puede pasar cualquier cosa. Y las dos cajas que le quedan al gobierno son el campo y las obras sociales. No por nada los sindicalistas están tan atentos a todo lo que sucede”, sostuvo Gómez Pizarro.

Perfil

Álvaro Gómez Pizarro es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Su desarrollo profesional siempre estuvo vinculado a empresas proveedoras de insumos agrícolas y proyectos de generación de energía con biomasa forestal. Desde la entidad que ahora preside destacan que es un apasionado de la raza criolla y que fue fundador de la Sociedad Rural de Villa María.