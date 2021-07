El ‘Colo’ va al frente

Los primeros recuerdos que tiene Juan Barinaga jugando a la pelota se remontan al patio de la casa de su abuela Gladys. Aunque no recuerda una vida sin la pelota al lado. Ese juguete siempre lo acompañó, tanto en la infancia como en la adolescencia, y hoy con 20 años es su modo de vida.

El “Colo” es alma, corazón, garra, proyección... huevos. Eso que tanta celebra el hincha de Belgrano. Se ha ganado el cariño de la parcialidad ‘pirata’ y del técnico Guillermo Farré. Y hoy es pieza fundamental en el lateral derecho del Celeste. Pero detrás de este gran presente, están aquellos momentos de infante y los sacrificios del desarraigo lejos de su hogar.

“Me vine a probar a Belgrano en el 2016. Estuve una semana a prueba y quedé. Vine con un par de chicos de allá, de Rosario, entrené con los chicos de Belgrano que estaban en AFA. Y era otro nivel, eran rápido, pero cuando me acoplé sentí que no era nada de otro mundo. Mi primer técnico en inferiores de Belgrano fue Pablo Semeniuk, en Sexta de AFA”, relata el defensor rosarino (10-10-2000). Ya pasaron más de cuatro años de aquel arribo al ‘Pirata’, donde vivió en la pensión del club en barrio Inaudi, extrañó muchísimo a su mamá Verónica, a su papá Carlos y a su hermana Sofia. Pero se la bancó. Tuvo el apoyo siempre de ellos, que confiaban en sus condiciones. “Los chicos de la pensión me integraron al mes”, recuerda en diálogo con PERFIL Córdoba.

Y a propósito de remembranzas, vale retroceder el tiempo y contar que Barinaga hizo infantiles en Newell’s. Estuvo desde los 6 años en la ‘Lepra’ hasta que en el 2013 quedó libre. De ahí se fue a ADIUR, una escuela de fútbol muy reconocida en Rosario. Tras tres años allí, llegó la posibilidad de venir a Córdoba.

El ‘Colo’ debutó en la Primera de Belgrano en septiembre de 2019 ate Deportivo Morón. La remó, la remó, y actualmente parece inamovible en el sector derecho de la defensa celeste. Tan es así que hace un mes la dirigencia que conduce Luis Fabián Artime le mejoró el contrato y lo extendió hasta diciembre del 2023.

- ¿Qué significa, después de todo lo que pasaste, estar en la Primera de Belgrano, siendo titular?

- Orgullo. Este club me abrió las puertas de chico y ahora poder devolverle un poco de todo eso, tratando de lograr ascender, tener ese objetivo. Es un orgullo para mi y quiero devolver un poco todo lo que me dieron.

- Desde que está Guillermo Farré sos vital en el equipo, ¿qué te transmite?

- Guille es un gran técnico. Nosotros tenemos la posibilidad de motivarnos con él, desde un lado que no lo pueden dar todos. Porque pasó como jugador en el club logrando algo muy importante, como ese ascenso ante River. El tipo tiene la forma de jugar ‘a lo Belgrano’, que lo hace distinto al resto.

- A propósito, ¿te acordas dónde estabas el día del ascenso de Belgrano en el Monumental?

- Sí, claro, tenía 10-11 años, estaba me acuerdo viendo el partido por tele comiendo con mi familia y me parecía una cosa de locos que River se estuviera yendo a la B en el Monumental –hace una pausa-... Y mirá, ahora estoy acá, con Guille de DT, y fue el que hizo el gol de ese ascenso.

“Me gusta el fútbol porque desde que tengo memoria juego con una pelota”.

El recuerdo de su primer DT en Belgrano

Pablo Semeniuk fue el primer técnico de Juan Barinaga en Belgrano, y en diálogo con PERFIL Córdoba lo describió: “El ‘Colo’ llegó con edad de Sexta, y desde el primer día se mostró como un lateral muy fuerte, muy firme, que le gustaba mucho pasar al ataque. Pero todo lo que hacía a mil, también lo hacía a mil con la pelota. Entonces lo fuimos trabajando en eso. Y hoy se lo ve más aplomado, tomando mejores decisiones, siendo más pensante. Por suerte no perdió su intensidad a la hora de jugar y marcar. Sin duda le queda mucho por aprender, pero seguro lo irá adquiriendo a medida que pasen los partidos”.

REFERENTES

“Mis referentes en el puesto son Tomás Guidara, con el que compartí equipo y me enseñó muchísimo. Siempre me daba buenos consejos. Después (Gonzalo) Montiel, un 4 terrible. Y del futbol europeo, que me gusta ver mucho, (Trent) Alexander-Arnold”, narró Barinaga, que cuenta que le gusta ver a los futbolistas que juegan en su posición.