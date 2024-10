El debate de madrugada por los incendios entró en guardia de cenizas para su abordaje en comisión

El oficialismo habilitó el tratamiento sobre tablas del abultado paquete de proyectos que fogonearon los parlamentarios radicales junto con otros opositores. De este modo, el áspero debate por los incendios en las sierras cordobesas se produjo de madrugada entre las 4 y las 6 de la mañana de este jueves.

La maratónica sesión duró 10 horas, arrancó a las 19:50 del miércoles y finalizó ni bien termino el debate por el manejo de los incendios, es decir a las 6 de hoy. El pedido de moción acerca de una cuestión de privilegio de Federico Alesandri contra Nadia Fernández por un encontronazo en Labor Parlamentaria pasó para la próxima sesión.

Al igual que en el plenario pasado con la discusión de la reforma a la ley del juego online, el cruce por el manejo del fuego en la provincia se diluyó ante la dinámica legislativa de abordar los temas sensibles en horas de la madrugada. “Al otro día nadie habla de esto”, se quejó un opositor.

Fuego opositor

El listado de oradores en el debate por los incendios arrancó con el radical José Bria, quien cargó contra el gobierno provincial. “No se ha trabajado bien en la prevención de los incendios en los últimos en la provincia”, alertó.

En su crítica sostuvo que desde el 2020 se levantó el sistema de alerta temprana. El integrante de la bancada UCR demandó -al igual que lo hicieron la mayoría de los opositores que se pronunciaron en el recinto- que se vuelva a poner este sistema “porque no estaríamos viviendo esta pesadilla todos los cordobeses”.

La juecista Nancy Almada cuestionó que “una vez más el gobierno de Córdoba no está a la altura de las circunstancias”. “Los incendios en Córdoba son un problema recurrente, devastador y, peor aún, predecible”, advirtió. “¿Qué hizo el gobierno de Córdoba para la prevención? Nada”, fustigó. Por último, la opositora le pidió a la administración peronista actuar con “transparencia en el gasto público con respecto a esta catástrofe que son los incendios”.

Al manifestar que “en muchos lugares de Córdoba todavía no se ha apagado el fuego”, el alfonsinista Dante Rossi expresó su intención de “no hacer hacer humo con el fuego”. “Todavía hay zonas que se siguen incendiando”, remarcó. El radical celebró la decisión del cuerpo de que todos los proyectos pasen a debate en las comisiones “para ver si entre todos podemos generar herramientas de prevención para que en el futuro haya menos incendios”.

El vecinal Rodrigo Agrelo apuntó la crítica ante la falta de la alerta temprana. “Los miradores que deben estar puestos en lugares estratégicos y con un bombero las 24 horas para avisar si se prende un fuego están inactivos casi en su totalidad”, dijo.

“Si no tiene alguien que le haga un plan preventivo después de 25 años estamos en severos problemas. Y pienso que es así. Vamos a seguir intentando conversarlos de que la tarea es preventiva”, aseveró el opositor al tiempo que remarcó que “hay una falta de iniciativa del Poder Ejecutivo para prevenir esto”.

Desde la izquierda, Luciana Echevarría planteó que “esto no puede quedar en un debate casi a las 5 de la mañana para tratar de descomprimir la situación. "Hay que avanzar en proyectos concretos”, ante el pase a comisión de la veintena de iniciativas referidas al manejo del fuego en la provincia.

“Si queremos combatir los incendios hay que combatir este modelo de destrucción”, enfatizó la dirigente del MST en su apelación de “discutir cómo tenemos otro vínculo con la naturaleza antes de que no nos quede más nada para defender”.

Fiscalía ambiental

En tanto, la radical Brenda Austin pidió que tanto en el Congreso como en Córdoba se revisen las escalas penales en cuanto los incendios intencionales y puntualizó su reclamo al Ministerio Público Fiscal para que brinde “instrucciones claras”.

A su vez, planteó la necesidad de la creación de las fiscalías ambientales que “nos parece que es una iniciativa clave y esperamos que el oficialismo sea receptivo al respecto”. También pidió el debate en comisión de otros dos proyectos de su bancada: la recuperación de los sistemas de alerta temprana y el trabajo de prevención y presupesión en los que son las áreas de interfase”.

En la misma línea, el juecista Walter Nostrala pidió que se avance en la creación de la fiscalía ambiental “sería muy útil”, señaló. “Es una buena propuesta especializar a una fiscalía para que se dedique exclusivamente a perseguir y a condenar los delitos ambientales”, subrayó.

El jefe del bloque Frente Cívico se mostró cauto a la hora de la crítica al sostener que “el fuego esta prendido todavía”. “Tendremos tiempo más adelante para hablar de la tragedia del fuego y la inseguridad por la improvisación del gobernador”, lanzó.

Por su parte, la deloredista Alejandra Ferrero apuntó duro contra el gobierno del PJ. “El plan de remediación viene a reparar los que ustedes no pudieron prevenir o no supieron por incompetencia”, cuestionó la opositora al hacer foco en la “improvisación”.

“Tuvieron 6 periodos de gobierno, el ultimo acaba de asumir. Seguimos con la emergencia ambiental, en seguridad por los robos, con la emergencia sanitaria del dengue… ¿Cuántas emergencias quieren después de 25 años de gobierno?”, cruzó la espada radical.

Voz oficialista

El titular de la bancada oficialista Miguel Siciliano fue el encargado de salir al cruce de las críticas del arco opositor. En su contragolpe, el peronista insistió en denunciar que un grupo de legisladores hacen “politiquería” con este tema sensible de los incendios que “no son un problema únicamente de Córdoba, sino de la Argentina y el mundo”.

“Tratamos de decir que Córdoba se prende fuego porque el gobierno es malo. Son de manual”, afirmó Siciliano al devolver el golpe en medio del fuego discursivo.

En este plano, el oficialista les pidió a los opositores dejar de hacer “tan nefasta politiquería de esto”. “Con esto, política no. Con los incendios, puteando a los bomberos… con esto no. No sirve”, sentenció.

Tras un debate de dos horas entre las 4 y las 6 de la mañana de hoy, el cuerpo aprobó pasar los 25 proyectos vinculados a los incendios a comisión para ser estudiados en dichos ámbitos. La idea es trabajar algunas propuestas concretas como es el caso de la Fiscalía Ambiental y los aportes en materia de prevención del fuego.