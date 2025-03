El desgarrador testimonio de la madre de Catalina Gutiérrez: "Hay una sola persona que te puede perdonar y es Catalina"

Este jueves inició el juicio contra Néstor Soto por el asesinato de Catalina Gutiérrez, en el que el acusado enfrenta el cargo de homicidio con los agravantes de alevosía y violencia de género. Familiares y amigos se presentaron en Tribunales II para la primera audiencia en la Cámara 11 del crimen de la ciudad de Córdoba.

Durante la audiencia se escucharon los testimonios de la madre de Catalina, Eleonora Vollenweider; su hermana, Lucía Gutiérrez; y el novio de Catalina, Ezequiel García. Acompañado por su abogada, Ángela Burgos, en la sesión también estuvo presente Néstor Soto, que se mantuvo en silencio y con la mirada baja mientras la familia de la víctima declaraba.

La primera en hablar fue Eleonora, quien detalló como vivió la noche del 17 de julio de 2024, cuando encontraron a su hija muerta luego de haber intentado localizarla y buscarla junto con quien sería su asesino. Catalina fue encontrada dentro del Renault Clio de Eleonora en la calle Pedro Echague al 3.900 de barrio Ampliación Kennedy.

La madre de la víctima se enteró de la desaparición de hija por el novio de ella, y luego de que su hermana verificara que la ubicación de su celular estaba en el departamento de Soto en barrio Jardín, donde vivía solo, él negó estar con ella y afirmó que lo había dejado plantado para una juntada con el grupo de amigos que compartían.

Cuando la familia fue a hacer la denuncia, Eleonora explicó que Soto también fue a la comisaria y llegó desesperado gritando "¿quién pudo haber hecho esto? ¡qué barbaridad!". Según relató, en ese momento Soto pedía por un cargador y un baño, pero ella buscó tranquilizarlo.

"Me miró con frialdad y me dijo ‘estoy muy nervioso porque la Policía me está haciendo muchas preguntas'", comentó para confirmar que en ese momento comenzó a considerar sospechosa la actitud de Soto desde que se comunicaron con él por primera vez. Esas sospechas se las expresó a su hija Lucía, que intentó desestimarlas por la relación de amistad del asesino con Catalina: "¿Cómo podés decir eso? Es el mejor amigo de Catalina, ni lo repitas", dijo la hermana de la víctima.

Eleonora describió con lagrimas en sus ojos cómo desde su familia recibieron y acompañaron a Néstor Soto en todo momento ya que él es del sur y vivía solo en Córdoba y, al ser compañeros de la facultad con Catalina, se solían juntar en su casa para hacer trabajos y maquetas: "Yo te abrí las puertas de mi casa Néstor", le dijo al acusado que mantuvo la mirada baja y lloró en algunos momentos.

Tras esa frase, el acusado le dijo en voz baja "perdoname", y si bien desde el tribunal se le remarcó que no puede dirigirse a los testigos, Eleonora eligió responderle: "Hay una sola persona que te puede perdonar y es Catalina. Es Catalina y no está acá".

La palabra del novio de Catalina

Ezequiel "Zaza" García era el novio de Catalina en el momento de su muerte y también declaró en la primera audiencia. Si bien compartía grupo de trabajo de la facultad y ocasionalmente jugaban partidos de fútbol juntos, Zaza comentó que nunca consideró a Soto su amigo.

El día de la muerte de Catalina, luego de que Soto la haya dejado en su auto en el barrio Ampliación Kennedy y que la familia le haya preguntado por ella, Zaza pasó a buscarlo para que salieran a buscarla juntos. Fue ahí que, según relató, se enteró de la muerte de su novia, con un llamado de Lucía Gutiérrez que atendió Soto. Sin embargo, recién se enteró de que el asesino estaba a su lado al día siguiente.

Sobre la relación de Catalina y Néstor, explicó que le parecía "tóxica" por algunas ocasiones en específico. Una de las actitudes que le llamó la atención fue cuando ella no pudo ir a una juntada organizada por Soto y él le reclamó por WhatsApp sobre cómo eso le afectaba. Otro momento fue cuando Catalina y Zaza ya habían iniciado su relación, y Néstor le reclamó a ella en la facultad que ya no pasaban tanto tiempo a solas.