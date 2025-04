El ‘Gato’ Oldrá, nuevo DT de Instituto que dejó un legado en Mendoza

“Dios quiera que no me cruce nunca con Godoy Cruz”, dijo Daniel Oldrá como quien teme encontrarse con un viejo amor al que nunca dejó –ni dejará– de querer. Porque hay amores que no se olvidan, apenas se esconden detrás de la urgencia de crecer. El ‘Tomba’ fue su casa, su refugio, su primera promesa de felicidad ¡Cómo no dolería dejarlo atrás! Pero la vida a veces pide distancia, como esos amores que necesitan una pausa para no romperse del todo. Por eso, el ‘Gato’ se fue con el corazón apretado, sabiendo que, en Instituto, su nuevo gran desafío, llevará un pedazo de esa historia. Aun así, ruega no cruzárselo, porque teme que el reencuentro le desordene el alma. Porque hay pasados que duelen de tan vivos. Por lo pronto, el destino no lo tiene en el horizonte.

Esta frase, en otro personaje, hubiese caído mal en Alta Córdoba. Pero una de las cosas que sedujo de Oldrá es justamente ese sentido de identidad. Y el simpatizante albirrojo también lo acepta de esa manera genuina.

La identificación es Daniel Jiménez. Es que ‘Miliki’, más allá de no haberse formado como futbolista en Instituto, hizo de todo en y por el club: desde ser goleador, a entrenador de juveniles, cazatalentos, coordinador de inferiores, técnico interino, técnico principal, DT de la

Reserva, entre otros roles. ‘Miliki’ ya había dicho en su momento que no quería ser el entrenador del plantel principal, más allá de estar cuando el club lo necesitara –como lo viene haciendo, hoy en el juego ante Rosario Central, volverá a estar en el banco

de suplentes junto a Bruno Martelotto como interino–. Y en La Agustina pensaron en alguien similar. Si hay una persona que ha hecho un recorrido parecido a ‘Miliki’ es el ‘Gato’ Oldrá en Godoy Cruz de Mendoza.

"Con Miliki somos gente vieja, nos criamos de otra forma, nos brindamos a los cubes. Somos parecidos. Le dije a él que lo necesito cerca mío. Él me va a ayudar a conocer Instituto más rápido. Si me va bien en Instituto, a ellos también, así lo pensamos", declaró Oldrá en el programa Tercer Tiempo por radio Sucesos.

Ídolo mendocino. “Es la decisión más difícil de mi vida, pero hay que tomarla. Siempre digo que mi club se dirige con el corazón y con la cabeza, pero en esta oportunidad solo lo haré con la cabeza”, señaló el ‘Gato’, que rompió en llanto en plena entrevista cuando se estaba despidiendo de la estructura de Godoy Cruz. Oldrá nació en 1967 en Mendoza e hizo las inferiores en el ‘Bodeguero’, donde debutó como profesional en 1987 con 20 años.

Al poco tiempo se fue de la institución, jugó en River y en Blooming de Bolivia, pero retornó en 1993 a su club para salir campeón del Torneo del Interior y ascender a la B Nacional con el recordado equipo ‘Los héroes del barro’. Este zaguero central se transformó en el ídolo de la institución, pero a mediados de 1996 se volvió a ir, esta vez a Gimnasia y Tiro de Salta, club con el que logró el ascenso a primera división. Finalmente, en 1997 regresó al ‘Tomba’, jugó 5 años más y se retiró como futbolista profesional con la casaca que lo vio nacer.

Hincha del ‘Tomba’, al poco tiempo de colgar los botines regresó al club para ocupar otra función. Y desde entonces, en el 2003, se desempeñó en múltiples roles: fue entrenador principal en cinco ocasiones, interino, ayudante de campo, coordinador de divisiones inferiores y director deportivo.

Ocupó todos los roles, incluso aquellos que no figuran en ningún organigrama: fue padre, psicólogo, amigo. Su figura trasciende los triunfos deportivos, porque a pesar de haber sido ‘bombero’, de haber sido parte del cuerpo técnico del primer ascenso del club en el 2005 como ayudante de Juan Manuel Llop, de haber sido el DT del ascenso en el 2007, de las clasificaciones a torneos internacionales, en Mendoza lo idolatran por su compromiso, porque fue quien abría puertas, detectaba talentos, se subía al auto para llevar chicos a entrenar o los convencía de no abandonar. El ‘Gato’ se destacó en su tierra, también, por su solidaridad y ha colaborado con innumerables merenderos, escuelitas de fútbol y centros de la tercera edad.

En su última etapa como entrenador principal de Godoy Cruz dirigió 78 partidos, entre abril de 2023 y noviembre de 2024, y durante este período, logró 31 victorias, 27 empates y 20 derrotas, finalizando primero en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de ese año y aunque no fue campeón, lograron clasificarse a la Copa Sudamericana de este año. Se terminó ese exitoso ciclo de Oldrá en Godoy Cruz.

Llega el momento de Instituto. El miércoles se anunció su llegada y el jueves firmó contrato, pero no debutará hoy ante Rosario Central. El ‘Gato’ se presentará oficialmente en el Monumental de Alta Córdoba el próximo fin de semana ante Sarmiento y

cerrará la primera fase del torneo con el clásico ante Talleres en el estadio Kempes. Pavada de inicio para un entrenador que ya genera expectativa en los ‘gloriosos’. A ellos les dejó un mensaje en su presentación: “Vamos a dar todo por este club. Les pido que estén, que alienten y que tengan fe. Nosotros vamos a dejar el alma”.

