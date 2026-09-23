El Hospital de Niños realizó con éxito una inédita intervención cardiovascular de alta complejidad

En un hecho sin precedentes para la salud pública de la provincia de Córdoba, profesionales del Hospital de Niños concretaron con éxito una compleja intervención cardiovascular mínimamente invasiva a un adolescente de 13 años. El procedimiento permitió corregir una interrupción del arco aórtico (IAA) —una malformación congénita grave que obstruía por completo la arteria aorta— evitando una cirugía de tórax abierto y marcando un hito en la capacidad de respuesta del sistema sanitario estatal.

El paciente ingresó al centro de salud tras sufrir una crisis hipertensiva severa. Luego de ser estabilizado en la Unidad de Terapia Intensiva, el equipo médico utilizó tomografía axial computada de alta resolución con reconstrucción 3D para definir la anatomía de la lesión. La estrategia posterior consistió en un abordaje percutáneo innovador mediante punciones ecoguiadas en las arterias femoral y carótida común derechas.

La intervención presentó un alto nivel de exigencia técnica: se emplearon guías de alta precisión (Hornet de 12 gramos) para atravesar la obstrucción crónica de manera segura, reduciendo al mínimo el riesgo de perforación aórtica. Posteriormente, se implantó un stent cubierto —una malla metálica de soporte— que restituyó el flujo sanguíneo y devolvió a la arteria su calibre original.

El resultado fue inmediato: el menor normalizó sus valores de presión arterial de manera instantánea y evoluciona favorablemente.

El jefe del Departamento de Cardiología del hospital, Dr. Alejandro Peirone, destacó la complejidad del caso: “Fue una intervención muy desafiante que pudimos resolver con éxito gracias al trabajo coordinado del equipo y a la disponibilidad de los insumos necesarios”.

Abordaje multidisciplinario

El procedimiento demandó un abordaje multidisciplinario que incluyó la guardia, la Unidad de Cuidados Coronarios, el servicio de imágenes y la gestión del área de Servicios Sociales. Esta última coordinó la adquisición del stent requerido, el cual implicó una inversión estatal cercana a los 36 millones de pesos.

El ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, subrayó la importancia de la infraestructura disponible: “Esta sala de hemodinamia cuenta con toda la tecnología, aparatología y herramientas, pero sobre todo con todo el equipo médico y personal de salud necesario para que un proceso de esta complejidad se lleve a cabo en tiempo y forma”.

El caso cobra especial relevancia dado que el paciente no contaba con cobertura médica vigente y no había podido acceder previamente al tratamiento debido a la falta de respuestas prestacionales en el ámbito privado.

"El hospital reaccionó enseguida"

Mara Gorosito, madre del menor, relató el camino recorrido antes de llegar al establecimiento público: “A mi hijo le detectaron un soplo en un control y empezamos con estudios, pero no tuvimos respuesta de la obra social. Hicimos los trámites y quedó todo en la nada”.

La situación cambió al ingresar al sistema provincial: “Volvimos a consultar y ahí se activó todo. El hospital fue muy rápido, reaccionó enseguida y nos ayudaron con todo lo que hacía falta. Estoy totalmente agradecida; esto demuestra lo importante que es contar con un sistema de salud que pueda dar respuesta en situaciones tan complejas”, concluyó.