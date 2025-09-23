El Hospital Italiano celebra el Día Mundial del Corazón con actividades abiertas a la comunidad

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Hospital Italiano, junto al CPC General Paz y la Cruz Roja Argentina, organizan un cronograma de actividades culturales, recreativas y de prevención que ponen en relieve el valor de la donación de órganos y la importancia de la salud cardiovascular.

El programa tendrá dos jornadas centrales: el viernes 26 de septiembre en el Teatro Comedia y el domingo 28 en las puertas del hospital, ubicado en calle Roma 550.

El viernes, a partir de las 19 horas, el renovado Teatro Comedia será escenario de un reconocimiento especial a los pacientes trasplantados del Hospital Italiano. Allí se destacará su entereza y resiliencia en el proceso que los llevó a contar con un nuevo corazón. La velada contará también con espectáculos de música y baile, con entrada libre y gratuita. Además, se dispondrán stands informativos sobre los procesos de trasplante de órganos, sus beneficios y los mitos más frecuentes.

Las actividades del domingo

El domingo 28, entre las 9 y las 12 horas, la celebración se trasladará a las puertas del hospital. Allí se desarrollarán talleres de alimentación saludable, actividades físicas, controles de peso y presión arterial, y capacitaciones en maniobras de RCP a cargo de la Cruz Roja Argentina. Para completar la jornada, habrá sorteos de bicicletas, glucómetros y tensiómetros entre los presentes, en un encuentro pensado para toda la familia.

Con estas propuestas, el Hospital Italiano busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar el corazón, prevenir las enfermedades cardiovasculares y fomentar la solidaridad a través de la donación de órganos.