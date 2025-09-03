El juez Vaca Narvaja declaró nula la imputación a la exdecana de Comunicación Mariela Parisi

El juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, declaró nula la imputación de la exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, Mariela Parisi, por los delitos de administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El magistrado consideró que el fiscal federal, Enrique Senestrari, no precisó los hechos en la acusación, a pesar de contar con documentación e información precisa sobre las presuntas irregularidades en el uso de fondos de la unidad académica.

Y también sostuvo que el requerimiento de imputación por los delitos mencionados fueron planteados "en concurso real", cuando no corresponde en este caso.

Qué dice el decreto de Vaca Narvaja

El juez declaró la nulidad absoluta de la imputación a Parisi porque la formulación de los hechos fueron genéricos y abarcan un amplio lapso de tiempo, ocho años, que van desde 2016 a 2024. No menciona falta de pruebas o inexistencia de delito. Por el contrario, afirma que, habiendo abundante documentación para precisar la acusación, esta debe estar presente en la formulación de la imputación para garantizar el derecho de defensa de la funcionaria.

En una parte del requerimiento de la fiscalía se había señalado:

"Desde el mes de octubre del año 2016, hasta el mes de septiembre del 2024, la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mariela Parisi, en su calidad de funcionaria y encargada de la administración y el cuidado de los fondos y bienes de dicha casa de estudios, habría efectuado maniobras tendientes a utilizarlos de manera fraudulenta y eludiendo cumplir la normativa que establece el modo de ejecutarlo. A tales maniobras las habría llevado a cabo realizando gastos, aparentemente dedicados a las tareas funcionales como decana, sin cumplir con los procedimientos que garantizaban su razonabilidad, conforme lo ordena la normativa interna y la ley de administración financiera, demostrando un quebrantamiento de la confianza y de los deberes de fidelidad y diligencia que le exige su función.

Analizando ese pedido, el juez señala que, en realidad, el fiscal ya cuenta con documentación e información necesaria “para describir, de manera más detallada e individualizada, la conducta delictiva atribuida a la encartada”.

“En otras palabras -agrega-, no se trata de la relativa indeterminación que suele caracterizar los inicios de la etapa instructora, sino de la falta de identificación del tiempo, al menos estimativo del hecho o hechos cometidos, de los comprobantes, tickets, pasajes, insumos tecnológicos, que harían a la imputada incurrir en una conducta delictiva”.

Se refiere, muy posiblemente, a los datos surgidos de la auditoria que hizo la propia universidad.

El 8 de agosto pasado, el denunciante Lucas Valdez, integrante de la agrupación opositora a Parisi en la facultad, presentó una ampliación de la denuncia incorporando datos relevantes del informe y las conclusiones de la Unidad de Auditoría Interna de la UNC, donde se lee un análisis detallado de las inconsistencias de gastos, incumplimiento de la normativa contable, sospechas de irregularidades académicas.

“Esta falta de determinación, en la medida de lo posible, de las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se habría producido el hecho, conlleva la invalidez del acto, por afectar el derecho a la defensa en juicio”, puntualiza Vaca Narvaja en su resolución.

En palabras simples, lo que está diciendo es que, sin una imputación circunstanciada y documentada, la exdecana no puede defenderse efectivamente, en una eventual indagatoria y el resto del proceso.

El otro aspecto cuestionado por el magistrado es la aplicación de “concurso real”, cuando está previsto si los hechos son independientes. “De su propia redacción -precisa el juez- surge una incongruencia manifiesta con el hecho descripto por el Sr. Fiscal Federal” porque “de la lectura de la requisitoria se describe un único hecho”.

Rechazo a la pretensión de querellante

El juez Vaca Narvaja, además, rechazó el pedido para constituirse como querellante formulado por Lucas González Valdez. El argumento es que “no surge que el solicitante sea el particular ofendido por el delito” atribuido a la funcionaria universitaria.

Hasta el momento no hay información respecto a si la UNC pueda presentarse como querellante. La universidad abrió un sumario administrativo que, en caso de confirmar las sospechas que surgieron de la auditoría, podría desembocar en un juicio académico a Parisi.

Quienes defienden a la exdecana son los abogados Claudio Orosz y Ramiro Fresneda.

Apartamiento de Senestrari

Tras la designación formal de sus defensores por parte de Parisi, el fiscal Senestrari pidió su apartamiento porque son los abogados que lo patrocinaron en numerosos expedientes.

El tema debe ser aún resuelto por el juez. Luego de esa decisión, pasaría a otra Fiscalía Federal. Las que quedan son las que se encuentran a cargo de Carlos Casas Nóblega y Maximiliano Hairabedián.