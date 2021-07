El jugador número 12

Mauro Rosales sabe de qué se trata. El exdelantero villamariense es uno de los tres futbolistas cordobeses que atesora una medalla de oro en ocho participaciones olímpicas del seleccionado albiceleste entre 1928 y 2016. Fue protagonista en Atenas 2004, igual que sus comprovincianos Nicolás Burdisso y Fabricio Coloccini, del primer título de la AFA en los Juegos.

“Participar en los Juegos Olímpicos es hermoso, una experiencia muy bonita”, afirma el exdelantero que brilló en Newell´s, River, Ajax de Holanda y cuatro clubes de la Major League Soccer (MLS) y que colgó los botines en 2019 compitiendo en el Torneo Regional Federal Amateur con Alumni, el equipo de su ciudad donde hizo las divisiones inferiores.

“A la ceremonia inaugural la vimos por ‘tele’, porque el día anterior jugamos en Patras, una ciudad que está como a tres horas de viaje de Atenas”, recuerda Rosales sobre aquella experiencia de hace 17 años en Grecia. “Recién cuando pasamos la primera fase fuimos a la Villa Olímpica. Allí nos juntamos con toda la banda argentina: las Leonas, la Generación Dorada, David Nalbandian… Fue espectacular estar rodeado de tantos grandes atletas y compartir esos momentos con ellos”, comenta.

“Nosotros veníamos acostumbrados a los hoteles y en la Villa tenías que buscar la comida, tender la cama, limpiar la habitación o esperar un colectivo. Es otra cosa. Por eso digo que fue una vivencia inolvidable. Y en nuestro caso mucho más, ya que pudimos lograr el objetivo de ganar el único título de valor que le faltaba al fútbol argentino y superar el trago amargo que fue perder ante Brasil la Copa América de Perú”, puntualiza.

En Atenas 2004, el seleccionado albiceleste se consagró ganando los seis partidos que disputó, con 17 goles a favor y el arco invicto. Además, tuvo al goleador del torneo (Carlos Tévez) y se llevó el Premio Fair Play.

DE SELECCIÓN. Con la camiseta argentina, Rosales ganó en 2001 el Mundial Sub 20 de Argentina y en 2004 fue campeón del Preolímpico de Chile y de los Juegos de Atenas 2004, y fue subcampeón en la Copa América de Perú. Una lesión lo marginó del Mundial de Alemania 2006.

Compromiso y ganas

“Para nosotros fue el torneo perfecto”, afirma Rosales al recordar la campaña de aquel equipo que dirigió Marcelo Bielsa y que derrotó sucesivamente a Serbia y Montenegro (6-0), Túnez (2-0), Australia (1-0), Costa Rica (4-0), Italia (3-0) y Paraguay (1-0). “Pareció fácil, pero fue un logro muy trabajado. Tuvimos partidos muy duros pero los jugadores nos conocíamos mucho, ya que era un proceso que llevaba años”, explica.

Recuerda que en ese torneo jugaron, entre otros, el portugués Cristiano Ronaldo y el italiano Andrea Pirlo. Y habla de Bielsa: “Es un técnico que siempre confió en mí. Trabajé con él mucho tiempo, así que sabía muy bien lo que quería. Me queda como anécdota todos los videos que vimos en los dos meses que estuvimos concentrados para la Copa y los Juegos”.

Las imágenes de Atenas 2004 muestran a Rosales desbordando por los extremos y luciendo en su camiseta el 12, un número que habitualmente identifica a los arqueros. “No sé por qué me tocó. En los amistosos previos iba al banco y siempre era el primer cambio, quizá haya sido por eso. O tal vez por el abecedario. No lo elegí, pero no me disgustó. Aunque nunca más lo volví a utilizar, ya que mi número siempre fue el 7”, comenta.

“Aquel equipo tenía muy buenos jugadores, pero sobre todo muchísimo compromiso y muchísimas ganas”, destaca el exatacante, quien trabaja para Vancouver Whitecaps FC, uno de los clubes de la MLS donde jugó, como responsable del scouting en Sudamérica. Aquellos atributos son los mismos que le reconoce al seleccionado de mayores que acaba de consagrarse campeón de la Copa América. “Ilusiona mucho de cara al Mundial”, dice.

EN LA MLS. Después de su retiro con la camiseta de Alumni de Villa María, Rosales comenzó a trabajar para Vancouver Whitecaps, uno de los clubes donde jugó en la Major League Soccer.

Otro trío cordobés

En Tokio habrá puntapié inicial. La participación cordobesa en la 32° edición de los JJ.OO. arrancará el jueves con el debut del equipo de fútbol. El arquero Joaquín Blázquez (Luque), el mediocampista Santiago Colombatto (Ucacha) y el delantero Adolfo Gaich (Bengolea) son nuestros embajadores. “A los tres los conozco porque jugaron por estos lados, más allá de que cada uno hizo su camino”, cuenta Rosales desde Villa María.

“Es una lástima que Argentina no haya podido llevar su equipo más poderoso, por los compromisos que priorizan los clubes, pero creo que todos los países están en la misma”, sostiene el campeón olímpico de 2004 al hablar de las chances del representativo albiceleste en tierras japonesas, donde compartirá el Grupo C con Australia, Egipto y España.

8 PARTICIPACIONES