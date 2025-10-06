El "médico falso del COE", condenado por ejercicio ilegal de la medicina, salió en libertad condicional

Ignacio Martín, conocido por haberse desempeñado como "médico falso del COE" durante la pandemia en Córdoba, recuperó su libertad de forma condicional tras permanecer más de dos años y medio en la cárcel de Río Cuarto.

La decisión fue adoptada por la Cámara del Crimen de Segunda Nominación de Córdoba, luego de que el joven cumpliera las dos terceras partes de su pena y aceptara una serie de condiciones fijadas por la Justicia.

Martín había sido sentenciado en septiembre de 2023 a siete años de prisión por los delitos de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada. Durante el proceso judicial, reconoció que no poseía título habilitante y pidió disculpas públicas, aunque mantuvo su declaración de inocencia. Había sido denunciado por atender pacientes, firmar certificados y participar en tareas médicas sin contar con la formación profesional necesaria.

El caso cobró notoriedad porque el joven formó parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el organismo provincial que coordinaba la estrategia sanitaria en distintas localidades durante la pandemia de coronavirus. La Justicia, sin embargo, lo absolvió de los cargos más graves: homicidio con dolo eventual y lesiones graves con dolo eventual, por los cuales la fiscalía y la querella habían solicitado penas de entre 9 y 12 años de prisión.

Según explicó el juez de ejecución penal de Río Cuarto, Gustavo Echenique Estévez, la libertad condicional fue concedida porque Martín había alcanzado el tiempo necesario para solicitar ese beneficio, además de cumplir con los requisitos impuestos por el tribunal. De esta forma, se dio por acreditado que ya había transitado buena parte de la condena impuesta.

En el fallo original, el tribunal determinó su responsabilidad en los hechos vinculados con el ejercicio ilegal de la medicina, pero lo absolvió de los delitos de homicidio simple, tentativa de defraudación calificada y uso de documento privado falso.