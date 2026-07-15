El negocio del Mundial: cuánto dinero se aseguró «Chiqui» Tapia tras la clasificación de Argentina a semifinales

La clasificación a las semifinales llegó gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, resultado que no solo mantiene viva la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022, sino que también representa un fuerte impulso financiero para la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

El premio forma parte del esquema de distribución económica establecido por la FIFA para el Mundial 2026, edición que reparte un total de US$ 727 millones entre las 48 selecciones participantes. De ese total, US$ 655 millones corresponden a premios por mérito deportivo, mientras que el resto está destinado a cubrir costos de preparación y logística.

Cómo se financian los premios del Mundial

Los recursos que distribuye la FIFA provienen de diversas fuentes de ingresos, principalmente los derechos de televisión, los contratos de patrocinio y la venta de entradas.

La expansión del torneo a 48 selecciones, una novedad histórica en esta edición, incrementó la cantidad de partidos disputados y, en consecuencia, elevó la recaudación comercial del certamen, permitiendo aumentar también los premios económicos.

Todas las selecciones reciben dinero

Más allá del rendimiento deportivo, todas las federaciones obtienen una compensación económica por participar del Mundial.

Antes del inicio del torneo, cada selección recibió US$ 1,5 millones para afrontar gastos operativos relacionados con la preparación, los viajes, la logística y la organización de la delegación.

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A ese monto se suma el premio deportivo, que crece conforme cada equipo avanza de fase. De esta manera, Argentina ya tiene asegurados US$ 27 millones, al igual que las otras tres selecciones semifinalistas.

El campeón recibirá un premio histórico

La escala de premios continúa aumentando en las instancias decisivas del torneo.

La FIFA estableció que:

- Campeón: US$ 50 millones.

- Subcampeón: US$ 33 millones.

- Tercer puesto: US$ 29 millones.

- Cuarto puesto: US$ 27 millones.

De esta forma, el salto entre los cuartos de final y las semifinales significó para Argentina un incremento de US$ 8 millones, mientras que conquistar el título implicaría alcanzar el premio más alto otorgado en la historia de los Mundiales.

Además, la diferencia económica entre el campeón y el subcampeón asciende a US$ 17 millones.

Los premios para cada instancia

La FIFA también fijó recompensas para el resto de las fases del campeonato:

- Del quinto al octavo puesto: US$ 19 millones.

- Octavos de final: US$ 15 millones.

-Equipos que avanzaron desde la fase de grupos: US$ 11 millones.

- Selecciones eliminadas en la fase inicial: US$ 9 millones.

Este esquema busca reconocer el rendimiento deportivo de todas las federaciones participantes, independientemente de la instancia alcanzada.

Cómo distribuye la AFA el dinero del Mundial

Una vez finalizada la competencia, la FIFA transfiere los fondos a cada federación nacional, que luego define el destino de los recursos de acuerdo con sus propios reglamentos.

En el caso de la Argentina, la AFA acordó antes del inicio del Mundial las condiciones para la distribución del premio entre los jugadores, el cuerpo técnico y las distintas áreas que participaron de la preparación y el desarrollo de la competencia.

Premios más altos que en Qatar 2022

El Mundial 2026 también marca un incremento en los premios respecto de la edición disputada en Qatar.

En 2022, Argentina recibió US$ 42 millones por consagrarse campeona, mientras que Francia obtuvo US$ 30 millones como subcampeona y Croacia embolsó US$ 27 millones por finalizar en el tercer lugar.

En esta oportunidad, el campeón cobrará US$ 50 millones, lo que representa un aumento de US$ 8 millones, equivalente a un incremento cercano al 19% respecto del premio entregado hace cuatro años.