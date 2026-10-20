El Niño en Córdoba: cielo mayormente nublado y máxima de 20° este martes

Córdoba tendrá un martes 20 de octubre con tiempo estable, cielo mayormente nublado y una temperatura que irá de los 14° de mínima a los 20° de máxima, de acuerdo con el pronóstico para la jornada. Además, no se esperan lluvias ni rige ninguna alerta meteorológica.

Durante las primeras horas del día, la ciudad registró 14°, con la misma sensación térmica. La humedad alcanzó el 65%, el viento sopló desde el norte a baja velocidad y la visibilidad se mantuvo en 10 kilómetros.

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Las condiciones se mantendrán sin grandes cambios durante el resto del martes, con abundante nubosidad y sin precipitaciones previstas.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

El miércoles volverá el sol y se espera un importante ascenso de la temperatura, con una mínima de 12° y una máxima de 27°.

Para el jueves se anticipa un cambio de tiempo con lluvias ligeras y registros de entre 16° y 20°. La inestabilidad continuaría el viernes, cuando también se pronostican precipitaciones y una máxima de 23°.

De cara al fin de semana, el tiempo mejorará nuevamente. El sábado tendrá una mínima de 11° y una máxima de 25°, mientras que el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 12° y 20°.