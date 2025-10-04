El peronismo cordobés reclama más esfuerzo de sus militantes en el último tramo

Javier Milei atraviesa uno de sus peores momentos. A la fuerte crisis económica se le sumó una aguda crisis política derivada de diversos hechos de corrupción. El Presidente no la tiene fácil porque, más allá de Caba y provincia de Buenos Aires, él es “el” candidato de La Libertad Avanza en todas las provincias del país, pero ahora sus pasos destartalados obligan a cada distrito a repensar las estrategias.

El impacto fue importante en todos lados y Córdoba no es la excepción. Sin embargo, los libertarios aseguran que el cierre de la campaña nacional será en esta provincia y con Milei dando su discurso.

Las encuestas dicen que la caída de Milei impacto en la figura de Gonzalo Roca, el primer candidato en Córdoba aunque, de momento, el jefe de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni, no ha dado ninguna señal contra la conducción de los hermanos Milei.

Entre ellos reina la preocupación porque la fuga de votos irían a parar a la canasta del justicialista Juan Schiaretti, quien evita por todos los medios brindar por la victoria antes de tiempo. Más bien todo lo contrario.

Ocurre que el lunes pasado en una reunión del PJ de Capital, la jefa —Alejandra Vigo— pronunció un duro discurso y exhortó a la tropa de coordinadores de la campaña que, palabras más palabras menos, pusieran las barbas en remojo y comenzaran a trabajar en serio, porque advertía un relajamiento que no se puede concebir a esta altura de una campaña electoral.

Esto explica la razón por la cual los caciques peronistas, durante toda la semana, dieron mensajes muy austeros y hablaran de “extrema paridad” entre el peronismo y La Libertad Avanza. Circularon algunas encuestas que daban en primer puesto al libertario Roca por encima de Schiaretti, lo cual desde la lógica política es difícil de digerir.

“Nuestra gente no está laburando porque cree que la elección es pan comido y eso es un error que después se puede pagar muy caro”, admitió con desencanto un experimentado dirigente del peronismo capitalino de esta ciudad.

Cuestión de números



Hasta hace una semana, circulaban encuestas que decían que Provincias Unidas venía ganando con cierta claridad la elección. Algunos sondeos le daban una diferencia de entre dos y cuatro puntos sobre los libertarios, pero a medida que el Gobierno nacional se fue empantanando cada vez más, la diferencia llegó a estar en torno al 10 por ciento.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular algunas investigaciones que decían que Roca se había recuperado y que se registraba casi un empate técnico y una encuesta lo colocó encima de Schiaretti por un punto.

Agustín Spaccesi pidió que Espert “dé un paso al costado” y habló del armado “menemista” en Córdoba

Ese dato se parece más a una subestimación de la capacidad de la opinión pública para analizar la marcha de una campaña electoral, que a una difusión de encuestas para nada complacientes con el oficialismo provincial. Nunca nadie difunde encuestas adversas, pero en este caso la usina de filtraciones estuvo en el propio PJ. Extraño.

Se insiste: en el peor momento de Milei y cuando resigna adhesiones en todo el país, en Córdoba su candidato sube. En realidad, esto no es más que una estrategia del justicialismo que maneja Schiaretti para que la militancia deje de “dormir la siesta” y se ponga a trabajar en serio.

Esa fue la razón de la dureza de las palabras de Vigo, esposa y socia política del primer candidato a diputado ante la militancia que la escuchó sin decir una palabra. “Nosotros creemos que la elección no está definida, sabemos que tenemos potencial pero hay que laburarlo hasta el final”, reflexionó un hombre que camina desde hace años junto al gobernador Martín Llaryora.

El peso de Natalia



Otras voces del peronismo reconocen que la cúpula de Provincias Unidas sigue con atención el enfrentamiento con el sector de Natalia de la Sota.

“Natalia se pone con 20 puntos pero nosotros creemos que es un error decir eso porque después si sacan 10, va a saber a poco”, dijo una fuente pejotista con tono de consejo.

Lo cierto es que el propio Schiaretti salió a cortarle las alas a “la Naty”, cuando hace una semana le dijo al diario La Nación que la diputada que busca la reelección en el Congreso es kirchnerista, a lo que De la Sota contestó que las palabras del candidato de Provincias Unidas le habían dolido mucho.

Después se reunió con un grupo de intelectuales progresistas y uno de ellos, el exjuez Jaime Díaz Gavier, destrató al exgobernador al tildarlo de neoliberal que pactó con Milei.

Está más que claro que a la conducción del frente electoral que lidera el peronismo le preocupa mucho lo que haga o deje de hacer De la Sota. Los puntos que consiga Natalia vienen de dos bocas: el kirchnerismo y el justicialismo.

El resto está más atrás, pero no hay que dejar de observar a Ramón Mestre porque el radicalismo —sobre todo en el interior— viene dando algunas muestras de recuperación aunque muchos intendentes se han alineado con el gobierno llaryorista “más por necesidad que por convicción”, argumentan desde la UCR.

La otra gran duda es la asistencia a las urnas. A 20 días de los comicios no se manifiesta un interés popular que permita ser optimista sobre la cantidad de votantes. Hasta el momento, la gente mira más sus bolsillos que la obligación cívica.