El plan de los Milei para Córdoba: Bornoroni armador y Juez como candidato ideal

“Karina es la estratega y nadie se le va a plantar. El armado de La Libertad Avanza en el país está a su cargo y los que no estén de acuerdo van a tener que acomodar el cuerpo porque de lo contrario, se quedan afuera”. Tajante, un dirigente libertario traza un cuadro de situación que en la realidad de La Libertad Avanza no tiene grises. Karina Milei fijó con su hermano Javier la estrategia de cara a las elecciones del 2025: avanzar con un armado propio para lograr personería jurídica en las 24 jurisdicciones del país.

La razón es muy sencilla: equilibrar fuerzas legislativas con postulantes que respondan –sin intermediarios, un dato clave- al Presidente y evitar condicionamientos en ambas Cámaras, tal como está sucediendo en la actualidad con la ley de bases y el DNU, ambos sin el ok de diputados y senadores.



La novedad radica en que “el Jefe” (tal como la llaman a Karina) optó por asegurarse personalmente que el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional “no corra ningún riesgo”. Después de avanzar en La Rioja y en Córdoba, la hermana del presidente dará un paso fundamental en la jornada de hoy con un acto de lanzamiento de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, una actividad 100% proselitista, en la que no está invitado Ramiro Marra, quien supo ser referente de LLA en la Ciudad. Hoy no está. Como se dijo: para los Milei es todo o nada.



En Córdoba, luego de que la Justicia federal emitiera una resolución mediante la cual le adjudicó la potestad del sello La Libertad Avanza a Gabriel Bornoroni, el diputado nacional recibió un fuerte apoyo de la propia Milei y de Martín Menem hace quince días, cuando ambos vinieron para reunirse con el juez que entiende en la causa y mostrar su apoyo al empresario cordobés. Sobre él recaerá el armado del partido.



“Ahora hay que hacer crecer el partido, sin prescindir de nadie pero marcando los límites que impone el sello La Libertad Avanza. Habrá alianzas, pero el rumbo lo van a marcar Javier y Karina, eso tiene que quedar claro”, sostienen dirigentes del espacio. Hacia adelante, lo que se pondrá en la mesa de discusión es quiénes se suman al mundo libertario y cómo se establecen las potenciales alianzas. En ese sentido, el “factor Juez” asoma como un tema de discusión interna que, como siempre, terminarán resolviendo los Milei.

La gran Juez

Se sabe que el líder del Frente Cívico mantiene un buen vínculo con Javier y Karina Milei. El propio senador sostuvo que mantiene diálogos con el Presidente (hace unos días almorzó en Casa Rosada) pero no quiere hablar de una potencial alianza para las elecciones del 2025 y cada vez que puede se encarga de remarcar que cuando surja alguna diferencia con el Ejecutivo, la hará pública. Po r caso, la postulación del controvertido juez Ariel Lijo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es “un límite” para el senador. “No podemos tener a un operador ahí”, sostuvo el senador. Y aclaró: “El Presidente ya conoce mi postura”.



Sin embargo, de cara al 2025 el combo que puede ofrecer la alianza Juez-LLA es atractivo: “Milei sacó el 74% de los votos en Córdoba y Juez perdió por tres puntos con Llaryora. Si logran consolidar una alianza real y sincera, que escape a lo meramente electoral, podrían cambiar el mapa político de Córdoba, proyectando esa alianza al 2027, cuando sea el turno de votar para elegir gobernador”, sostiene un libertario que sí quiere a Juez y mantiene profundas diferencia con buena parte del arco libertario local, que no quieren saber nada con sumar al exintendente a sus filas: “Llegamos hasta acá denostando a la casta y vamos a sumar a Juez… no me cierra por ningún lado”, es uno de los comentarios más escuchados entre dirigentes de LLA y afines.



De hecho, algunos referentes del espacio en Córdoba ya mostraron su desacuerdo públicamente, como Agustín Spaccesi, quien sostuvo que “Juez no me representa, ha estado con todos los partidos políticos, incluido el kirchnerismo. Creo que tenemos buenos candidatos dentro del espacio”.



Para Juez su agenda pasa por otro lado. Apalancado en el Senado y en la Legislatura de Córdoba (particularmente en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde dos de los tres representantes le responden), se ha erigido como la oposición más fuerte al gobernador Llaryora y ha logrado diferenciarse de Rodrigo de Loredo, muy desdibujado en las últimas semanas.



En el campamento juecista saben que a Bornoroni no lo desvela pelear por la gobernación y que de hecho no hay ninguna encuesta que lo haya medido. “Gabriel está muy cómodo en Diputados y siente que desde ahí se pueden realizar los cambios que necesita el país. Se metió en la política para eso y es bien consciente hasta dónde puede llegar”, señalan en el entorno del empresario estacionero.



Los libertarios “puros” se entusiasman con un armado electoral donde el Presidente esta vez sí se involucre de manera directa, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones provinciales y municipales del año pasado, donde los resultados fueron magros o, como lo califican algunos, hasta “vergonzosos”. “Hoy, la realidad es otra: si Javier acompaña a alguien y le levanta la mano, tiene muchas chances. El año pasado no le levantó la mano a casi nadie, fueron todos líberos”, agrega la fuente consultada.