El radicalismo y una semana crucial antes del encuentro en Villa Giardino

por Gabriel Silva

Como ocurrió durante los últimos años en esta época, la tensión en el radicalismo empieza a incrementarse a días del encuentro en Villa Giardino. Con aquellos que creen que disparará definiciones como el posible cronograma de elecciones internas; y con los que barajan no asistir el próximo fin de semana, con el objetivo de “vaciarle” el encuentro al exintendente Ramón Mestre, actual presidente de la UCR cordobesa.

La semana dejó en Córdoba muchos cruces de llamados y reuniones previas al encuentro de Punilla como la que encabezó el propio Mestre el viernes por la tarde en un salón del centro; o la que lideró el diputado nacional Mario Negri en un hotel de la avenida Sabattini.

El mestrismo no piensa ceder. El viernes, antes del encuentro que lideró el exintendente, PERFIL CORDOBA sondeó el panorama en el entorno de Mestre. Varios coinciden que irá por un nuevo mandato, que definirá el cronograma después de Giardino y que “irá a fondo”. Versión que sostienen incluso aquellos que están distanciados del extitular del Palacio 6 de Julio.

“El jueves habló más de una hora y media con (Oscar) Aguad, viene en una buena relación con (Alfredo) Cornejo y ya se juntó con los jóvenes”, repasó la semana una persona muy cercana al exjefe comunal. El detalle del encuentro con el exministro de Mauricio Macri y con el titular del partido a nivel nacional no es antojadizo: ambos tienen asperezas con Negri y cada uno, a su modo, se lo hizo saber.

Con el mendocino hubo una reunión hace diez días en Río Cuarto y hay relación entre los diputados que le responden al cuyano y los que tienen línea directa con el cordobés. “Hay una especie de un pequeño bloque ahí que cuando puede toma distancia de Negri”, razonó una fuente legislativa. El cuyano podría ser uno de los invitados el viernes en Punilla.

En la relación con los jóvenes, Mestre se reunió en la semana con los “tulumbanos”, el grupo de los sub-35 que empezó a reunirse en el norte. La apuesta del exintendente es mostrarse más cercano generacionalmente a esta dirigencia.

Y sobre el vínculo con el resto de los núcleos cerca de Mestre sostienen que ya confirmaron asistencia varios. “A lo mejor, el único que no viene es Negri”, desafían con respecto al viaje del líder del interbloque a Mendoza por la Vendimia.

En lo discursivo, Mestre cerraría el encuentro apuntando a la situación económica de país, provincia y municipio con gobiernos peronistas. “La gente la está pasando como el c…”, se le escuchó decir en la semana.

La vereda opuesta. Son varios los sectores del radicalismo que no comulgan con la continuidad de Mestre al frente del partido. Desde el negrismo, hasta el armado Consenso que encabezan Orlando Arduh y Javier Bee Sellares, pasando por el propio De Loredo.

Una porción de este sector cree que Negri está para jugar fronteras afuera de la provincia y que el enfrentamiento del diputado con el exintendente no favoreció a nadie. “Ni siquiera a ellos”, lanzan.

El negrismo no descarta jugar el año próximo en las Legislativas y es por ello que observa lo que pueda ocurrir con el partido en Córdoba. De hecho, este sector de tres cabezas que se opone a Mestre mantiene su línea directa con los que conducen la coalición Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y si hay un anuncio de interna, el 15 de marzo puede existir una reunión en Buenos Aires que avale una oposición a Mestre; a pesar de la incidencia del aparato en una disputa partidaria.

Intendentes y núcleos. Las distintas vertientes que componen la UCR cordobesa siguen orejeando las cartas para confirmar o no asistencia en Giardino. Ayer desde el angelocismo, Javier Fabre confirmó que el espacio no asistirá. “Creemos que así planteado este Giardino no suma; porque está convocado para seguir simulando la existencia de una pluralidad y un debate democrático que en los hechos no existen” dijo Fabre y agregó: “la Línea Córdoba decidió no asistir. Le dejamos Giardino al mestrismo y sus segundas marcas para que realicen una catarsis endogámica”.

En contrapartida, uno de los que irá y tiene agenda programada antes de Giardino es Dante Rossi, referente de Identidad Radical, uno de los núcleos aliados al mestrismo y con banca en la Unicameral.

Los jefes comunales, por su parte, completan el combo de divisiones del centenario partido. Como anticipó este diario, al foro que lidera el mestrista Ariel Grich, le surge otro con el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, a la cabeza; y se suma la intención del jefe comunal de Bell Ville, Carlos Briner, de comandar el partido. Los intendentes del interior también creen que llegó su momento y será otra de las discusiones en Punilla en unos días.