El rompecabezas de la ciudad: los nombres que ya se mueven en el tablero oficialista

Si bien el calendario 2026 recién comenzó a tachar sus primeros casilleros, en la política de Córdoba los tiempos parecen correr de manera distinta, más acelerados, ya sea por necesidad o por estrategia. Aunque el recambio en el Palacio 6 de Julio asoma todavía lejano, los nombres del oficialismo para disputar la intendencia en 2027 ya han comenzado a mover sus estructuras. Marcelo Rodio, Miguel Siciliano, Juan Pablo Quinteros y Héctor Campana despliegan hoy sus piezas desde espacios diversos, configurando una interna que, aunque silenciosa, es hiperactiva.

Para Marcelo Rodio, la presidencia de la Agencia Córdoba Cultura funciona como una gran vidriera. Tras su paso por la Secretaría de Transporte, el funcionario se encuentra ubicado en un espacio en el que busca capitalizar una agenda de “buenas noticias”. En los últimos días, la inauguración de la temporada en el Teatro Real a sala llena le permitió mostrarse rodeado de figuras populares como Camilo Nicolás y el "Flaco" Pailos, entre otros artistas. Rodio no es un improvisado en esta carrera; ya estuvo en el lote de aspirantes hace tres años, antes de que el consenso decantara en la postulación de Daniel Passerini.

En una frecuencia distinta se mueve Miguel Siciliano. El actual ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional recorre la Capital y mantiene contactos con actores estratégicos de la ciudad: clubes, centros vecinales, centros de jubilados y espacios de culto forman parte de su hoja de ruta diaria. Sin embargo, desde su círculo íntimo remarcan una y otra vez que “Siciliano no quiere ser candidato”.

“El 2026 será un año de vértigo y de ansiedad política”

En el 2023 hubo una disputa con Passerini en la carrera por la intendencia y en su equipo no quieren repetir escenarios de fricción. Aseguran que Miguel está “muy contento” con su rol en la estructura provincial, aunque esos dichos no parecen ir de la mano con la hiperactividad territorial que el funcionario despliega en cada seccional. En el acto de apertura de temporada, Rodio y Siciliano se mostraron juntos, e incluso subieron juntos al escenario del emblemático teatro, intentando despejar cualquier versión de animosidad entre ambos.

Lupa en seguridad

De los nombres que suenan, Juan Pablo Quinteros es quien ocupa la posición más expuesta y la que contiene mayores riesgos. Como ministro de Seguridad, su posible candidatura se forja en dar respuesta al principal problema de los cordobeses, según lo indican todas las encuestas de opinión. La reciente decisión de denunciar penalmente al Tribunal de Cuentas por la licitación de drones, es el último capítulo de un Quinteros que considera la maniobra como una simple obstrucción política del juecismo.

“Repudiamos los dichos desacreditantes y ofensivos del senador Juez, que no sólo faltan a la verdad, sino que descalifican instituciones y personas sin pruebas y solamente apelando, una vez más, al insulto y la injuria. Frente a esas expresiones, los propios vocales del Tribunal de Cuentas han salido a explicar técnicamente su actuación, dejando en evidencia la inconsistencia y liviandad de esas acusaciones y un desconocimiento de las leyes que están obligados a cumplir”, disparó Quinteros. En las últimas semanas, el ministro aceleró su discurso del orden en la ciudad y, desde su entorno, ven con buenos ojos la sintonía que mantiene con las autoridades de Seguridad a nivel nacional.

Finalmente, Héctor "Pichi" Campana continúa con una intensa agenda en la Capital. Lejos de las críticas y con un fuerte reconocimiento público, su vinculación con el deporte y su imagen positiva consolidada le permiten ser un candidato natural sin necesidad de sobreexposición. El pasado viernes, el actual secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes participó en la entrega de fondos a centros vecinales y allí destacó que “el vecinalismo cordobés es una fuerza potente y un ejemplo de trabajo mancomunado con el gobierno municipal”. En las próximas semanas habrá más recorridas barriales por parte de Campana y será fuerte la participación en los carnavales callejeros del mes de febrero.

Si bien el año recién comienza, el futuro de los posibles candidatos y la sucesión oficialista ya se juegan hoy en los barrios, las plazas y los teatros de la ciudad de Córdoba.