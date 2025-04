"Elegimos a un presidente por influencer, no por economista": la reflexión de un filósofo sobre Javier Milei

La frase del doctor en Filosofía, Tomás Balmaceda, condensa un cambio de paradigma. En la era digital, la política ya no se juega solo en las urnas o los debates técnicos, sino en la batalla por la atención viral. Su reflexión apunta a un fenómeno global: la llegada al poder de figuras que dominan la comunicación digital, incluso por encima de su expertise técnico.

“Le encanta decir que tiene títulos que no tiene y le encanta escribir libros que no escribió, pero no importa. Pero más allá de eso, su pasión es la economía. Y uno puede decir que es especialista en eso, pero no lo elegimos por economista, lo elegimos por influencer y a veces nos cuesta reconocerlo”, dijo el pensador en el programa Última Pregunta, por Radio Continental Córdoba.

Balmaceda, coautor del libro Cultura de la influencia (2022), señaló que la lógica de las redes -polarización, inmediatez y búsqueda de protagonismo- ya permea todos los ámbitos, desde el deporte hasta las relaciones personales. "Los algoritmos premian los extremos: o es ‘un genio’ o ‘un desastre’. No hay matices", explicó.

Destacó que, mientras antes la fama se asociaba a talentos concretos (actores, deportistas), hoy surge de la capacidad de generar engagement: "Hay influencers con millones de seguidores cuyo ‘talento’ es la polémica". Ejemplificó con casos como el de Nati Jota, quien admitió haber crecido en redes mediante mensajes agresivos.

Esta dinámica, dijo, se trasladó a la política: "Hoy tenemos un presidente influencer. Es economista, pero no lo elegimos por eso, sino por su manejo de la comunicación en redes sociales". Balmaceda recordó que, años atrás, un retuit grosero de Alberto Fernández generó escándalo, mientras que ahora el lenguaje disruptivo que utiliza Javier Milei ya no sorprende: “Eso es propio de un influencer”.

Respecto a si los líderes políticos son genuinos o responden a un guion, Balmaceda diferenció: "Los políticos tradicionales son ‘careta’; los influencers, transparentes en sus excesos". Aunque advirtió: "Cuando el mensaje es demasiado pulido, el público lo nota".

¿Democracia entre algoritmos?

Consultado sobre si las redes atentan contra la democracia, Balmaceda fue contundente: "Podrían potenciarla, pero hoy reproducen lo viral, no lo riguroso". Criticó la "dieta digital" basada en "fast food" informativo y alertó sobre estrategias para ganar relevancia, como las fake news o los clickbaits políticos.

Sobre el rol de los ciudadanos, insistió en que la solución pasa por consumir contenido de forma crítica: "Si solo festejamos los golpes bajos, somos cómplices".

Foto de Tomás Balmaceda: Sebastián Freire, autor.