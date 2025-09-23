Elevan a juicio al sacerdote de Schoenstatt Patricio Cruz Viale, imputado por abuso sexual

El fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Ávila Echenique, requirió la elevación a juicio del sacerdote de Schoenstatt, Patricio Cruz Viale (57) por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ser ministro de culto.

El hecho por el cual está acusado habría sucedido en enero de 2024, en el santuario del movimiento católico ubicado en el Cerro de las Rosas, según precisó la denunciante.

La víctima, una mujer de 48 años que asistía al lugar asiduamente, lo denunció el 25 de septiembre del año pasado y en noviembre Viale fue detenido. Al mes siguiente, el fiscal le dictó la prisión preventiva, que fue confirmada por el Juzgado de Control y la Cámara de Acusación.

La situación generó un impacto en la comunidad de Schoenstatt. A tal punto que fieles crearon una cuenta en Instagram para defenderlo. La última publicación es de abril de este año. Es una carta enviada por Viale desde la cárcel de Bouwer donde señalaba que la acusación es falsa y “un relato lleno de mentiras”. En la misma misiva señalaba que los lunes recibe la visita de los otros Padres y “concelebramos la Eucaristía”.

La mujer habría sido presionada a no denunciar el episodio y retiró a su hija de la escuela, que pertenece a la misma organización. Esa situación fue el contexto por el cual la Justicia consideró que existía riesgo procesal para mantenerlo en situación de encierro y habría generado una investigación administrativa interna en el establecimiento educativo.

Al requerimiento de elevación a juicio puede oponerse la defensa técnica del cura, a cargo del abogado Ángel Carranza.