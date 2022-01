Empresarios teatrales se ilusionan con la segunda quincena de enero

Lo que parecía que iba a ser una temporada inolvidable, que dejaría atrás los sinsabores generados tras la aparición del coronavirus allá por comienzos del 2020, sufrió un cambio repentino e inesperado. La llegada, a fines de diciembre pasado, de la variante Ómicron y el comienzo de la tercera ola en el país, con su primer epicentro en Córdoba, trastoca todos los planes y proyecciones que tenían los empresarios y productores teatrales.

En pocos días, el número de contagios en Córdoba creció de manera exponencial, lo cual afectó de manera directa la afluencia de público a las salas y luego los mismos elencos comenzaron a sufrir contagios, situación que obligó a suspender funciones prácticamente en todas las obras de la cartelera. De a poco la situación comienza a normal cierta normalidad y los empresarios teatrales se ilusionan ahora con lo que resta de la temporada.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, los productores analizaron el complejo momento que experimentan en la villa serrana. Aldo Funes, reconocido productor teatral con dos obras en el teatro Candilejas y otras dos en Mar del Plata, fue contundente y consideró que “se perdió la primera quincena”. “Estoy en los dos lugares más importantes de la Argentina a nivel teatro y turismo, y veo situaciones similares: algunos productores caídos, los gastos muy altos, la situación económica que no ayuda y al no ingresar lo que tenías programado alguna gente se empieza a desesperar. Ya no planificás sobre la base de dos meses y 10 días, que es lo que dura la temporada, sino que le tenés que restar 15 días”, analizó.

A pesar de esta situación, Funes es optimista respecto al resto de la temporada: “Creo que la situación se puede revertir, la gente sigue con ganas de salir y divertirse. Entiendo que el público se está animando a más y es fundamental remarcar que el teatro es seguro”, dijo y agregó: “Tengo la esperanza de que comience la temporada, los números lo muestran, hay un sensible crecimiento aunque no tengo la bola de cristal para predecir lo que puede ocurrir. En lo personal, de las cuatro obras que tengo, recién ahora estoy remontando y puedo tenerlas todas en cartel”, cerró Funes.

“Una temporada dura”. Gonzalo Fariña, dueño del teatro Melos y productor de la obra ‘Sex, viví tu experiencia’ –una de las apuestas fuertes que tiene Villa Carlos Paz–, brindó su mirada respecto a la situación que atraviesa el sector: “Todos los productores pensábamos que la temporada iba a ser muy buena en cuanto a la afluencia de turismo y que eso luego derramaría en el teatro. La verdad es que está siendo una temporada dura”, reconoció Fariña.

“No me debería quejar y debería estar muy contento. Vamos a estar por encima del mínimo esperado, pero distante de lo que uno pretendía”, reflexionó. El productor apuntó a la tercera ola de Covid como la principal causa de la situación actual: “La gente está retraída. El tema del Covid influyó más allá de las funciones que los elencos tuvieron que suspender. Tuvimos que levantar cinco funciones y hubo gente que devolvió la entrada porque se iba, lo cual da mucha lástima porque se queda sin ver el espectáculo”, dijo el productor. Y agregó que a las diversas complejidades de la temporada, se le suman costos extras que no estaban en la planificación de otros veranos: “Es una temporada dura y, además, cara de operar. A los costos habituales tenemos que sumar alcohol en gel, termómetros, barbijos, hisopados semanales. Cuando terminás de hacer los números es todo más caro”.

En coincidencia con Funes, para Fariña las expectativas son buenas respecto a lo que resta y también tiene una mirada optimista para las semanas por venir: “Las temporadas cada vez comienzan más tarde. Todo indica que la situación va a ir mejorando para la segunda quincena de enero y febrero. Estamos esperando que crezca y que la gente pierda un poco el miedo. Es 10 veces más riesgoso subirse a un avión con personas codo a codo, que entrar al teatro donde tenemos aire acondicionado con filtros especiales, desinfectamos, se usa barbijo, entre otras medidas”.

Entradas a la gorra. Por último Fariña se refirió a uno de los temas de la semana pasada, la decisión de Aníbal Pachano de realizar su show a la gorra: “Cada uno puede tomar la decisión que quiera. Particularmente yo lo conozco a Aníbal, hice espectáculos con él, me gusta su estética y no me parece mal si él quiere que lo vean. Me duele un poco porque creo que ver a un artista de los quilates de Aníbal Pachano debería tener un valor mínimo y lo comparo con el partido San Lorenzo – Independiente. En ese partido que no juegan por nada y que además lo ves de lejos, la entrada mínima cuesta dos mil pesos. Aquí ves un show que tiene inversión, tecnología, vestuario, luces, sonido, publicidad, entre muchas otras cosas. Esa comparación me termina doliendo un poco”, completó Fariña.