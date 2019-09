En 2020 los vencimientos en dólares serán más fuertes

por José Busaniche

Si se analiza la composición de la deuda por sus plazos, se tiene que más de la mitad (el 58,25%) es lo que se denomina como de ‘mediano plazo’, es decir que son préstamos cuya finalización se produce dentro de los próximos 10 años, a mediados de 2029, un 34,38% es de ‘corto plazo’, son préstamos que se cancelan en los próximos cinco años. Y luego hay un 7,38% que es de ‘largo plazo’ ya que debe abonarse desde junio de 2029. En ese sentido, y mirando los próximos meses para saber qué espera a la Provincia en términos de horizonte de vencimientos de capital e intereses de deuda para lo que resta de 2019 y 2020 el panorama es el siguiente: para lo que resta del 2019, la Provincia debe atender servicios de la deuda por $1.307 millones en el caso de la deuda denominada en pesos, y asciende a US$130 millones en el caso de servicios de la deuda denominada en dólares. Es decir, hay que abonar unos $9.108 millones al tipo de cambio actual.

Para 2020 la situación no es menos acuciante. El año que viene la Provincia deberá enfrentar obligaciones por $3.269 millones en el caso de la deuda denominada en pesos, y por US$ 307 millones para la deuda denominada en moneda extranjera. En total son unos $21.689 millones con un tipo de cambio de $61 como el de hoy, aunque es difícil de pensar que a lo largo de 2020 el peso no sufra nuevas devaluaciones y la deuda provincial no vuelva a dispararse.